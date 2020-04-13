Міністр економіки Петрашко розповів, чи варто чекати різких стрибків цін на продукти

Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко заявив, що непередбачуваних стрибків цін на продукти харчування не очікується.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, передають Українські Новини.

"Причини зростання цін носять, в першу чергу, сезонний характер. Адже традиційно перед Великоднем спостерігається підвищення цін на окремі категорії продуктів. Але непередбачуваних стрибків не було і не буде", - сказав Петрашко.

Він зазначив, що також причиною зростання цін є девальвація валюти і спекуляції на ринку товарів.

При цьому, за словами Петрашка, останні 10 днів не спостерігалося зростання цін на продукти.

Крім того, Петрашко заявив, що не очікує дефіциту хліба, оскільки до того, як почне надходити переробникам новий урожай, в запасах буде знаходитися 3 млн тонн пшениці.

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