За воскресенье госпитализировали 77 больных коронавирусом. Среди них один ребенок

В течение воскресенья, 12 апреля, было госпитализировано 77 больных коронавирусной инфекцией, в том числе 1 ребенок, в то время как в Украине уже больше трех тысяч случаев заражения коронавирусом.

Об этом в ходе брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передают Українськi Новини.

"Госпитализировано 77 человек, из них 1 ребенок и 7 медицинских работников. На аппарате искусственной вентиляции легких находятся 3 человека", — сказал он.

Министр отметил, что из 325 человек, которым 12 апреля установлен диагноз COVID-19, - 12 детей и 85 медработников.

Из общего количества заболевших насчитывается 201 ребенок и 530 медработников.

"За прошедшую неделю мы существенно увеличили количество тестирований на коронавирус методом полимеразной цепной реакции. В среднем сейчас делаем от 2,5 до 3 тыс. тестирований в день", — отметил Степанов.

Он напомнил, что по состоянию на текущий момент на коронавирусную инфекцию тестируют всех пациентов с пневмониями.

Как сообщали Українськi Новини, заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко прогнозирует пик заболеваемости коронавирусом 17 апреля.

С появлением положительной динамики в эпидемиологической ситуации с коронавирусом в Украине можно будет вводить первые карантинные послабления, и начать могут с прогулок в парке.