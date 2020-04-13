В армії вже майже 20 випадків коронавірусу

У Збройних силах зареєстровано 19 випадків захворювання на коронавірусну інфекцію, якою в Україні заразилися більше 3 тис. осіб. Про це йдеться в повідомленні пресслужби Міністерства оборони, передають Українські Новини.

"Станом на 13 квітня у Збройних Силах України зареєстровано 19 випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19, викликаної коронавірусом SARS-CoV-2, з них 1 людина одужала і 1 (випадок) летальний", - сказано в ньому.

Зазначається, що станом на вечір 12 квітня у Збройних силах за допомогою тестів полімеразної ланцюгової реакції був підтверджений ще один випадок захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19 у працівника Збройних сил України, який 8 квітня був госпіталізований у Львівську обласну інфекційну лікарню з діагнозом "негоспітальна двобічна пневмонія".

Стан його здоров'я стабільно тяжкий.

На ізоляції (у тому числі самоізоляції) знаходяться 214 осіб.

Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція в найближчі 3 доби, становить 25 чоловік.

Як повідомляли Українські Новини, у ЗСУ підтвердили перше одужання від Covid-19.

Також 7 квітня у Збройних силах була зафіксована перша смерть від коронавірусу.