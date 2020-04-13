Першими відкриють парки, а школярі підуть на ЗНО. Ляшко розповів про перше карантинних послаблення

З появою позитивної динаміки в епідеміологічній ситуації з коронавірусом в Україні можна буде вводити перші карантинні послаблення, і можуть почати з прогулянок у парку. Про це заявив заступник міністра охорони здоров'я - головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко в інтерв'ю інтернет-виданню "Лівий берег".

За його словами, після піку захворюваності, який прогнозують на 17 квітня, має розпочатися стабільне зниження кількості нових випадків. Спочатку українцям дозволять вийти на роботу, а школярам – брати участь у ЗНО.

При цьому Ляшко відзначає, що вже зараз Міністерство охорони здоров'я і Міністерство освіти працюють над новими нормативами, як буде проходити ЗНО. За його словами, для дітей до 9-11 класу навчальний рік вже закінчився – вони не будуть виходити на місяць після завершення карантину.

Крім того, українців можуть перевірити на наявність антитіл у крові"

"Нещодавно в Брюсселі було опубліковано деякі плани, як можна виходити з карантину, плюс Німеччина вводить серологічні дослідження. Ми також вивчаємо таку можливість - вчора я зустрічався з великою приватній лабораторії "Сінево", де ми обговорювали, як вони можуть допомогти саме виходити з карантину - проводити діагностику на наявність антитіл у людей, які вже або перехворіли, або були в контакті з хворими. Це все нам дозволить потихеньку починати вихід з карантину", — розповів Ляшко.

Почати вихід з карантину Україна зможе вже 24 квітня.

Як повідомляли Українські Новини, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що в травні українці зможуть вийти на роботу, однак, як саме — поки невідомо.

Закінчення карантину Денис Шмигаль прогнозує на початку травня.