В Україні більше трьох тисяч випадків коронавірусу. За добу 325 нових інфікованих

В Україні кількість заражених коронавірусом збільшилася до 3 102 осіб. Про це йдеться в повідомленні пресслужби МОЗ, передають Українські Новини.

За даними ЦОЗ, станом на 9:00 13 квітня в Україні 3102 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 93 летальних, 97 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 325 нових випадків.

Зараз коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область - 194 випадки;

Волинська область - 78 випадків;

Дніпропетровська область - 60 випадків;

Донецька область - 11 випадків;

Житомирська область - 94 випадки;

Закарпатська область - 92 випадки;

Запорізька область - 85 випадків;

Івано-Франківська область - 300 випадків;

Кіровоградська область - 142 випадки;

р. Київ - 495 випадків;

Київська область - 216 випадків;

Львівська область - 124 випадки;

Луганська область - 3 випадки;

Миколаївська область - 5 випадків;

Одеська область - 69 випадків;

Полтавська область - 25 випадків;

Рівненська область - 125 випадків;

Сумська область - 74 випадки;

Тернопільська область - 273 випадки;

Харківська область - 11 випадків;

Херсонська область - 31 випадок;

Хмельницька область - 22 випадки;

Чернівецька область - 462 випадки;

Черкаська область - 102 випадки;

Чернігівська область - 9 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічної референс-лабораторії Центру громадського здоров'я України, а також обласними лабораторіями. За станом на ранок 13 квітня 2020 у Центр надійшло 704 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 11 136 повідомлень про підозру на COVID-19.

Щоб захистити себе:

Уникайте контакту з людьми з симптомами ГРВІ. Мінімальна дистанція - 1,5 метра.

Не торкайтеся свого обличчя, у тому числі очей, носа і рота.

Термічно обробляйте продукти. Не їжте сире м'ясо, м'ясні субпродукти і яйця.

У разі появи перших симптомів ГРВІ негайно зверніться до свого сімейного лікаря.

Як повідомляли Українські Новини, 11 квітня кількість виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію в Україні збільшилася на 266 до 2 777, кількість померлих від захворювання - на 10 осіб до 83 порівняно з попередньою добою.

Також в Україні 18% померлих від коронавірусу не мали супутніх захворювань.