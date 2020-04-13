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13 квітня 2020, понеділок, 10:00 54 Інфографіка
Суспільство 2020-04-13T12:30:04+03:00
Українські Новини
В Україні більше трьох тисяч випадків коронавірусу. За добу 325 нових інфікованих

В Україні більше трьох тисяч випадків коронавірусу. За добу 325 нових інфікованих

Анна Рудык
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Коронавірус. Фото: freepik
Коронавірус. Фото: freepik

В Україні кількість заражених коронавірусом збільшилася до 3 102 осіб. Про це йдеться в повідомленні пресслужби МОЗ, передають Українські Новини.

За даними ЦОЗ, станом на 9:00 13 квітня в Україні 3102 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 93 летальних, 97 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 325 нових випадків.

Зараз коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область - 194 випадки;
  • Волинська область - 78 випадків;
  • Дніпропетровська область - 60 випадків;
  • Донецька область - 11 випадків;
  • Житомирська область - 94 випадки;
  • Закарпатська область - 92 випадки;
  • Запорізька область - 85 випадків;
  • Івано-Франківська область - 300 випадків;
  • Кіровоградська область - 142 випадки;
  • р. Київ - 495 випадків;
  • Київська область - 216 випадків;
  • Львівська область - 124 випадки;
  • Луганська область - 3 випадки;
  • Миколаївська область - 5 випадків;
  • Одеська область - 69 випадків;
  • Полтавська область - 25 випадків;
  • Рівненська область - 125 випадків;
  • Сумська область - 74 випадки;
  • Тернопільська область - 273 випадки;
  • Харківська область - 11 випадків;
  • Херсонська область - 31 випадок;
  • Хмельницька область - 22 випадки;
  • Чернівецька область - 462 випадки;
  • Черкаська область - 102 випадки;
  • Чернігівська область - 9 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічної референс-лабораторії Центру громадського здоров'я України, а також обласними лабораторіями. За станом на ранок 13 квітня 2020 у Центр надійшло 704 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 11 136 повідомлень про підозру на COVID-19.

Щоб захистити себе:

  • Уникайте контакту з людьми з симптомами ГРВІ. Мінімальна дистанція - 1,5 метра.
  • Не торкайтеся свого обличчя, у тому числі очей, носа і рота.
  • Термічно обробляйте продукти. Не їжте сире м'ясо, м'ясні субпродукти і яйця.
  • У разі появи перших симптомів ГРВІ негайно зверніться до свого сімейного лікаря.

Як повідомляли Українські Новини, 11 квітня кількість виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію в Україні збільшилася на 266 до 2 777, кількість померлих від захворювання - на 10 осіб до 83 порівняно з попередньою добою.

Також в Україні 18% померлих від коронавірусу не мали супутніх захворювань.

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