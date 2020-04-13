В Україні більше трьох тисяч випадків коронавірусу. За добу 325 нових інфікованих

В Україні кількість заражених коронавірусом збільшилася до 3 102 осіб. Про це йдеться в повідомленні пресслужби МОЗ, передають Українські Новини. За даними ЦОЗ, станом на 9:00 13 квітня в Україні 3102 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 93 летальних, 97 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 325 нових випадків. Зараз коронавірусна хвороба виявлена: Вінницька область - 194 випадки; Волинська область - 78 випадків; Дніпропетровська область - 60 випадків; Донецька область - 11 випадків; Житомирська область - 94 випадки; Закарпатська область - 92 випадки; Запорізька область - 85 випадків; Івано-Франківська область - 300 випадків; Кіровоградська область - 142 випадки; р. Київ - 495 випадків; Київська область - 216 випадків; Львівська область - 124 випадки; Луганська область - 3 випадки; Миколаївська область - 5 випадків; Одеська область - 69 випадків; Полтавська область - 25 випадків; Рівненська область - 125 випадків; Сумська область - 74 випадки; Тернопільська область - 273 випадки; Харківська область - 11 випадків; Херсонська область - 31 випадок; Хмельницька область - 22 випадки; Чернівецька область - 462 випадки; Черкаська область - 102 випадки; Чернігівська область - 9 випадків. Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні. Дослідження проводилися вірусологічної референс-лабораторії Центру громадського здоров'я України, а також обласними лабораторіями. За станом на ранок 13 квітня 2020 у Центр надійшло 704 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 11 136 повідомлень про підозру на COVID-19. Щоб захистити себе: Уникайте контакту з людьми з симптомами ГРВІ. Мінімальна дистанція - 1,5 метра. Не торкайтеся свого обличчя, у тому числі очей, носа і рота. Термічно обробляйте продукти. Не їжте сире м'ясо, м'ясні субпродукти і яйця. У разі появи перших симптомів ГРВІ негайно зверніться до свого сімейного лікаря. Як повідомляли Українські Новини, 11 квітня кількість виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію в Україні збільшилася на 266 до 2 777, кількість померлих від захворювання - на 10 осіб до 83 порівняно з попередньою добою. Також в Україні 18% померлих від коронавірусу не мали супутніх захворювань.