Медики пояснили, как не спутать сезонную аллергию с COVID-19

С началом цветения у многих людей проявляется аллергия на пыльцу растений (поллиноз). Ее симптомы — насморк, зуд глаз, гортани и т.д. — легко перепутать с признаками острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ), в том числе COVID-19. Как отличить одно от другого рассказали в Центре общественного здоровья Украины.

Ключевые отличия сезонной аллергии — для нее не характерно повышение температуры и симптомы снимаются противоаллергическими средствами.

Если у человека поллиноз, он должен избегать контактов со специфическими аллергенами и проконсультироваться с врачом относительно антигистаминных лекарств и иммунотерапии. Пандемия COVID-19 на это не влияет.

В то же время необходимо помнить, что новая коронавирусная инфекция опасна прежде всего для пожилых людей и лиц с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой, дыхательной системы, диабетом, онкологическими недугами и др. Поэтому очень важно соблюдать правила профилактики, чтобы не распространять вирус.

Прикрывайте рот и нос во время кашля или чихания одноразовыми салфетками. После использования их нужно выбросить в мусорный контейнер с крышкой. В случае отсутствия салфеток чихайте и кашляйте в сгиб локтя.

Мойте или обрабатывайте спиртосодержащим дезинфектором руки до и после туалета, после улицы, перед приготовлением пищи, после прикосновений к поверхности общего пользования: дверных ручек, выключателей, кнопок в лифтах и ​​тому подобное.

Мыть руки нужно теплой водой с мылом 20-40 с. Если нет возможности вымыть руки, обработайте их дезинфектором с содержанием спирта не менее 60%.

После мытья руки лучше вытереть одноразовым полотенцем или салфетками, которые затем надо выбросить в мусорный контейнер.

Не выходите на улицу без необходимости, а если вышли, избегайте общественных мест и придерживайтесь расстоянии относительно других людей не менее 1,5-2 м.

Отнеситесь к карантина ответственно. Длительное пребывание дома - нелегкое время. Поэтому спланируйте свой ежедневный распорядок. Добавьте к нему физические упражнения и обучение, а семейный отдых (чтение, фильмы, сериалы) можно разнообразить онлайн-просмотром опер, театральных спектаклей, виртуальными экскурсиями. Многие музеи и других организаций на время карантина открыли бесплатный доступ к своим ресурсам.

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