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13 апреля 2020, понедельник, 08:47 2284
Общество 2020-04-13T08:48:04+03:00
Українські Новини
В Николаевской области уже пять случаев коронавируса, - ОГА

В Николаевской области уже пять случаев коронавируса, - ОГА

Анна Рудык
Коронавирус, коронавирус в Украине, Эпидемия коронавируса, Коронавирус в Николаеве
Коронавирус. Фото: freepik
Коронавирус. Фото: freepik

В Николаевской области, где 11 апреля зафиксировали первые случаи коронавируса, подтвердили уже пять случаев заболевания. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Николаевской ОГА.

Так, сообщается, что еще три случая коронавируса обнаружили среди контактных лиц с первыми двумя заболевшими женщинами.

"Первыми заболели 2 женщины пенсионного возраста, жительницы с.Вороновка Вознесенского района. На данный момент они находятся на стационарном лечении в КНП "Николаевский областной центр лечения инфекционный болезней". По факту обнаружения этих случаев проведено эпидемиологическое расследование с применением лабораторных методов исследований, выявлено 3 положительных результата среди контактных. Из них два человека живут в с.Вороновка, одна в г.Вознесенске", -  говорится в сообщении. 

Как сообщали Українські Новини, Министерство здравоохранения рекомендует Николаевской области устранить нарушения в алгоритме тестирования на коронавирусную инфекцию.

Ранее СБУ занялась Николаевской областью из-за отсутствия заражения коронавирусом.

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