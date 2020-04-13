В Николаевской области уже пять случаев коронавируса, - ОГА

В Николаевской области, где 11 апреля зафиксировали первые случаи коронавируса, подтвердили уже пять случаев заболевания. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Николаевской ОГА.

Так, сообщается, что еще три случая коронавируса обнаружили среди контактных лиц с первыми двумя заболевшими женщинами.

"Первыми заболели 2 женщины пенсионного возраста, жительницы с.Вороновка Вознесенского района. На данный момент они находятся на стационарном лечении в КНП "Николаевский областной центр лечения инфекционный болезней". По факту обнаружения этих случаев проведено эпидемиологическое расследование с применением лабораторных методов исследований, выявлено 3 положительных результата среди контактных. Из них два человека живут в с.Вороновка, одна в г.Вознесенске", - говорится в сообщении.

Как сообщали Українські Новини, Министерство здравоохранения рекомендует Николаевской области устранить нарушения в алгоритме тестирования на коронавирусную инфекцию.

Ранее СБУ занялась Николаевской областью из-за отсутствия заражения коронавирусом.