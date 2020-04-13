Обстрелы на Донбассе: погиб один боец ВСУ, еще один ранен

Вчера, 12 апреля, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе боевики трижды обстреляли позиции украинских военных. Погиб один боец ВСУ, еще один получил боевую травму. Об этом говорится в сообщении штаба ООС.

Так, сообщается, что российские оккупационные войска из ручных противотанковых гранатометов и пулеметов крупного калибра трижды обстреляли позиции Объединенных сил.

"Противник вел огонь вблизи сел Тарамчук, Водяное и Крымское. К сожалению, в результате обстрелов 12 апреля Украина потеряла одного мужественного защитника, еще один воин получил боевое поражение", - говорится в сообщении.

13 апреля вооруженные формирования Российской Федерации огневой активности не проявляли. За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет.

Случаев заболевания коронавирусной инфекции среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

Как сообщали Українські Новини, 11 апреля на Донбассе в бою были ранены трое военных.

Также в ВСУ подтвердили первое выздоровления от Covid-19. А 7 апреля в Вооруженных силах была зафиксирована первая смерть от коронавируса.