Великий пост-2020: постное меню на Страстную неделю

Великий пост подходит к концу и сегодня наступает Страстная неделя -последняя неделя перед Пасхой, которая считается самой строгой. Это время особо строгого воздержания – как в еде, так и в поступках, последняя возможность искупить свои прегрешения до того, как наступит Пасха-2020.

В Страстную седмицу по монастырскому уставу в понедельник, вторник, среду и четверг положено сухоядение, то есть можно есть хлеб, фрукты, овощи и пить воду.

В эти дни есть можно постный хлеб и термически необработанную пищу - сырые овощи и фрукты, а также сухофрукты, орехи, мед. Чай и компот принимать в эти дни не рекомендуется. Українські Новини опубликуют меню на Страстную неделю.

Страстной Понедельник:

Бутерброды с овощами (авокадо)

Овощной салат из тыквы, капусты, моркови и лука с несколькими кусочками ржаного хлеба

Сухие овсяные хлопья, залитые фруктовым соком с добавлением сухофруктов

Бутерброды с авокадо. Фото: ivona.bigmir.net

Страстной Вторник:

Манная каша на воде с добавлением меда, чай и сухарик.

Овощной суп на грибном бульоне.

Отварная картошка, салат из квашеной капусты

Картофель и капуста. Фото: ivona.bigmir.net

Страстная Среда:

Хлебцы, чай.

Салат из репы с тыквой, натертой на крупной терке, с добавлением моркови, мороженого горошка болгарского перца с куском ржаного хлеба.

Лаваш с овощной намазкой из авокадо и свежего огурца, свернутый в рулет и порезанный на куски.

Страстной Четверг:

Гречневая каша с салатом из свежей капусты с морковкой и луком, который предварительно стоит замариновать в сахаре, соли и лимонном соке.

Овощная солянка с грибами и бутерброды со свежими огурцами.

Вареники с картошкой.

Вареники с картошкой. Фото: koolinar.ru

Страстная Пятница:

Бутерброды с овощами

Фруктовый салат с добавлением хлопьев быстрого приготовления позволит приготовиться к следующему дню.

Фруктовый салат. Фото: gastronom.ru

Страстная Суббота:

Овсяная каша, приправленная черносливом.

Суп с грибами и фасолью.

Овощные голубцы

Овсянка с черносливом и изюмом. Фото: edimdoma.ru

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