подписаться на рассылку
27 27.4
29.25 29.95
˟
13 апреля 2020, понедельник, 06:00 252
Жизнь 2020-04-13T06:00:01+03:00
Українські Новини
Великий пост-2020: постное меню на Страстную неделю

Великий пост-2020: постное меню на Страстную неделю

Ольга Фандорина
Страстная неделя, Пасха-2020, Постное меню на неделю, Постное меню, Постное меню на Страстную неделю
Вареники с картошкой. Фото: koolinar.ru
Вареники с картошкой. Фото: koolinar.ru

Великий пост подходит к концу и сегодня наступает Страстная неделя -последняя неделя перед Пасхой, которая считается самой строгой. Это время особо строгого воздержания – как в еде, так и в поступках, последняя возможность искупить свои прегрешения до того, как наступит Пасха-2020.

В Страстную седмицу по монастырскому уставу в понедельник, вторник, среду и четверг положено сухоядение, то есть можно есть хлеб, фрукты, овощи и пить воду.

В эти дни есть можно постный хлеб и термически необработанную пищу - сырые овощи и фрукты, а также сухофрукты, орехи, мед. Чай и компот принимать в эти дни не рекомендуется. Українські Новини опубликуют меню на Страстную неделю. 

Страстной Понедельник:

  • Бутерброды с овощами (авокадо)
  • Овощной салат из тыквы, капусты, моркови и лука с несколькими кусочками ржаного хлеба
  • Сухие овсяные хлопья, залитые фруктовым соком с добавлением сухофруктов

Бутерброды с авокадо. Фото: ivona.bigmir.netБутерброды с авокадо. Фото: ivona.bigmir.net

Страстной Вторник:

  • Манная каша на воде с добавлением меда, чай и сухарик.
  • Овощной суп на грибном бульоне.
  • Отварная картошка, салат из квашеной капусты

Картофель и капуста. Фото: ivona.bigmir.netКартофель и капуста. Фото: ivona.bigmir.net

Страстная Среда:

  • Хлебцы, чай.
  • Салат из репы с тыквой, натертой на крупной терке, с добавлением моркови, мороженого горошка болгарского перца с куском ржаного хлеба.
  • Лаваш с овощной намазкой из авокадо и свежего огурца, свернутый в рулет и порезанный на куски.

Страстной Четверг:

  • Гречневая каша с салатом из свежей капусты с морковкой и луком, который предварительно стоит замариновать в сахаре, соли и лимонном соке.
  • Овощная солянка с грибами и бутерброды со свежими огурцами.
  • Вареники с картошкой.

Вареники с картошкой. Фото: koolinar.ruВареники с картошкой. Фото: koolinar.ru

Страстная Пятница:

  • Бутерброды с овощами
  • Фруктовый салат с добавлением хлопьев быстрого приготовления позволит приготовиться к следующему дню.

Фруктовый салат. Фото: gastronom.ruФруктовый салат. Фото: gastronom.ru

Страстная Суббота:

  • Овсяная каша, приправленная черносливом.
  • Суп с грибами и фасолью.
  • Овощные голубцы

Овсянка с черносливом и изюмом. Фото: edimdoma.ru/Овсянка с черносливом и изюмом. Фото: edimdoma.ru

Ранее Укранські Новини сообщали о том, как приготовить необычный соленый кулич с оливками и травамибезглютеновую паску и паску в мультиварке.

Больше новостей о: Страстная неделя Пасха-2020 Постное меню на неделю Постное меню Постное меню на Страстную неделю

Андреа Бочелли дает концерт в пустом Миланском соб...
Резко похолодает: синоптик шокировала прогнозом на...
Великий пост-2020: вкусное и легкое постное меню н...
Вкусный пост-2020: простое и легкое постное меню н...
Коронавирусная болезнь станет сезонным заболеванием и будет возвращаться циклично, - главный санврач
В Украине подтвердили 2777 случаев коронавируса, за сутки умерли 16 человек
Новости
Сегодня 33-й день карантина. Главные запреты 07:00
В МОЗ рассказали, можно ли во время карантина гулять возле дома 06:16
Полиция Чешской Республики. Фото: tydenikpolicie.cz
В борьбе с распространением коронавируса чешская полиция заставила нудистов надеть … маски 06:13 Фото
Доллар постепенно падает. Почем валюта в начале недели 06:00
Онлайн-продажи в США: коронавирус внес серьезные коррективы и взвинтил спрос на гантели на 307% 05:55 Инфографика
больше новостей
Пенсия. Фото: dengi.ua
Пенсии и субсидии повысят, соцвыплаты продлят: какая помощь "светит" украинцам из-за карантина 05:30 Инфографика
В "Эпицентре К" ограничили продажу товаров не первой необходимости. Директор недоумевает от ограничений 16:10
Условия обсервации. Скриншот
Бутылка воды за 40 грн, еду передавать нельзя, все платно - пасажиры из Абу-Даби рассказали об условиях обсервации 18:25
Крупнейший транспортный самолет "Мрия" задействуют в борьбе с коронавирусом 23:52
Сильные заморозки снова ударят по Украине: прогноз погоды на Вербное воскресенье 21:10
больше новостей
Пенсия. Фото: dengi.ua
Пенсии и субсидии повысят, соцвыплаты продлят: какая помощь "светит" украинцам из-за карантина 05:30 Инфографика
Кабмин хочет на время карантина ограничить зарплату всех чиновников, депутатов и судей 23:22
Кабмин выделил 10 млн гривен на гуманитарную помощь Албании 11:25
Коронавирусная болезнь станет сезонным заболеванием и будет возвращаться циклично, - главный санврач 21:12
Условия обсервации. Скриншот
Бутылка воды за 40 грн, еду передавать нельзя, все платно - пасажиры из Абу-Даби рассказали об условиях обсервации 18:25
больше новостей
Кабмин предлагает сократить доходы госбюджета-2020 на 119,7 млрд гривен
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok