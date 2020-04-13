Великий пост-2020: постное меню на Страстную неделю

Великий пост подходит к концу и сегодня наступает Страстная неделя -последняя неделя перед Пасхой, которая считается самой строгой. Это время особо строгого воздержания – как в еде, так и в поступках, последняя возможность искупить свои прегрешения до того, как наступит Пасха-2020. В Страстную седмицу по монастырскому уставу в понедельник, вторник, среду и четверг положено сухоядение, то есть можно есть хлеб, фрукты, овощи и пить воду. В эти дни есть можно постный хлеб и термически необработанную пищу - сырые овощи и фрукты, а также сухофрукты, орехи, мед. Чай и компот принимать в эти дни не рекомендуется. Українські Новини опубликуют меню на Страстную неделю. Страстной Понедельник: Бутерброды с овощами (авокадо) Овощной салат из тыквы, капусты, моркови и лука с несколькими кусочками ржаного хлеба Сухие овсяные хлопья, залитые фруктовым соком с добавлением сухофруктов Бутерброды с авокадо. Фото: ivona.bigmir.net Страстной Вторник: Манная каша на воде с добавлением меда, чай и сухарик. Овощной суп на грибном бульоне. Отварная картошка, салат из квашеной капусты Картофель и капуста. Фото: ivona.bigmir.net Страстная Среда: Хлебцы, чай. Салат из репы с тыквой, натертой на крупной терке, с добавлением моркови, мороженого горошка болгарского перца с куском ржаного хлеба. Лаваш с овощной намазкой из авокадо и свежего огурца, свернутый в рулет и порезанный на куски. Страстной Четверг: Гречневая каша с салатом из свежей капусты с морковкой и луком, который предварительно стоит замариновать в сахаре, соли и лимонном соке. Овощная солянка с грибами и бутерброды со свежими огурцами. Вареники с картошкой. Вареники с картошкой. Фото: koolinar.ru Страстная Пятница: Бутерброды с овощами Фруктовый салат с добавлением хлопьев быстрого приготовления позволит приготовиться к следующему дню. Фруктовый салат. Фото: gastronom.ru Страстная Суббота: Овсяная каша, приправленная черносливом. Суп с грибами и фасолью. Овощные голубцы Овсянка с черносливом и изюмом. Фото: edimdoma.ru Ранее Укранські Новини сообщали о том, как приготовить необычный соленый кулич с оливками и травами, безглютеновую паску и паску в мультиварке.