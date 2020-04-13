В МОЗ рассказали, можно ли во время карантина гулять возле дома

Во время карантина можно гулять вокруг своего дома, однако остальные карантинные ограничения все равно остаются в силе. Об этом сообщает официальный Telegram-канал МОЗ.

Так, даже вокруг дома нельзя гулять группами более двух человек, гулять в парках, скверах или зонах отдыха. Исключение составляют только выгул домашнего животного или служебная необходимость.

В ведомстве еще раз напомнили о том, что не стоит выходить на улицу без крайней необходимости.

Как сообщали Українські Новини, на время карантина в Украине также запрещается пребывание в общественных местах лиц, не достигших 16 лет, без сопровождения совершеннолетних; посещение парков, скверов, зон отдыха, лесопарковых и прибрежных зон, кроме выгула домашних животных одним лицом и в случае служебной необходимости; посещение спортивных и детских площадок.

Также мы писали о том, как будут наказывать за нарушение карантина и как выгулять собаку и не нарваться на штраф.

Кроме того, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко считает, что новый коронавирус Covid-19 станет сезонным заболеванием и будет возвращаться циклично.