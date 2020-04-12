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  • Андреа Бочелли дает концерт в пустом Миланском соборе. Прямая трансляция
12 апреля 2020, воскресенье, 20:23 228
Жизнь 2020-04-12T20:34:48+03:00
Українські Новини
Андреа Бочелли дает концерт в пустом Миланском соборе. Прямая трансляция

Андреа Бочелли дает концерт в пустом Миланском соборе. Прямая трансляция

Валерия Драгомирова
Онлайн-трансляция, Католическая пасха, Пасха-2020, Миланский собор, Андреа Бочелли

В воскресенье, на католическую Пасху, итальянский певец Андреа Бочелли дает сольный концерт в пустом Миланском соборе. Онлайн трансляция концерта проходит на YouTube, передают Українські Новини.

В списке произведений значатся Ave Maria Шуберта и Sancta Maria Масканьи. Концерт проходит 12 апреля в 19−00 по итальянскому времени, это 20−00 по киевскому.

"Я верю в силу совместной молитвы. Я верю в христианскую Пасху. Благодаря музыке, транслируемой в прямом эфире и объединяющей миллионы сложенных рук по всему миру, мы обнимем пульсирующее сердце этой израненной земли", — сказал Андреа Бочелли в своем заявлении.

Благотворительный фонд, основанный Андреа Бочелли, помогает собрать деньги на покупку средств защиты для итальянского медперсонала.



Как сообщали Українські Новини, в ночь с 7 на 8 апреля жители Земли наблюдали "розовое суперлуние", прямая трансляция. 

Ранее известный цирк Cirque Du Soleil представил свое шоу в режиме онлайн.

Шоу состоялось в пятницу, 3 апреля,  в 22:00.

Кроме того, Metallica на время карантина будет бесплатно транслировать свои концерты.

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