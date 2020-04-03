Известный цирк Cirque Du Soleil сегодня представит свое шоу онлайн

Известный цирк Cirque Du Soleil покажет свое шоу в режиме онлайн в пятницу, 3 апреля в 22:00. Об этом заявили в пресс-службе цирка.

"Наслаждайтесь дома, в первых рядах, вдохновляющими моментами наших культовых шоу. Мы предлагаем вам отвлечься от повседневной жизни. Хотим внести свой небольшой вклад, распространяя радость, счастье, даже находясь далеко от вас. Позвольте поприветствовать в нашем мире, где вас будут сопровождать впечатляющие кадры шоу. Оставайтесь в безопасности", — говорится в сообщении.

Как сообщали Українські Новини, в марте 2018 года один из акробатов цирка Cirque Du Soleil трагически погиб во время выступления.

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