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03 апреля 2020, пятница, 20:12 2265
Афиша 2020-04-03T20:33:07+03:00
Українські Новини
Известный цирк Cirque Du Soleil сегодня представит свое шоу онлайн

Известный цирк Cirque Du Soleil сегодня представит свое шоу онлайн

Елизавета Кесельман
Цирк, Cirque du Soleil, Премьера, Онлайн-трансляция, Цирковое шоу

Известный цирк Cirque Du Soleil покажет свое шоу в режиме онлайн в пятницу, 3 апреля в 22:00. Об этом заявили в пресс-службе цирка.

"Наслаждайтесь дома, в первых рядах, вдохновляющими моментами наших культовых шоу. Мы предлагаем вам отвлечься от повседневной жизни. Хотим внести свой небольшой вклад, распространяя радость, счастье, даже находясь далеко от вас. Позвольте поприветствовать в нашем мире, где вас будут сопровождать впечатляющие кадры шоу. Оставайтесь в безопасности", — говорится в сообщении. 

 

Как сообщали Українські Новини, в марте 2018 года один из акробатов цирка Cirque Du Soleil трагически погиб во время выступления. 

25 марта состоялась онлайн-премьера комедии "Мои мысли тихие" Антонио Лукича.

Также в конце мая состоится VII Чилдрен Кинофест с бесплатными показами фильмов.

Кроме того, в украинский прокат вышла романтическая комедия "Одной волшебной ночью".

Тем временем, вышел трейлер нового мультфильма про Петрика Пяточкина, а в мультфильме студии Pixar впервые появится ЛГБТ-персонаж.

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