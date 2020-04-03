Известный цирк Cirque Du Soleil сегодня представит свое шоу онлайн

Известный цирк Cirque Du Soleil покажет свое шоу в режиме онлайн в пятницу, 3 апреля в 22:00. Об этом заявили в пресс-службе цирка. "Наслаждайтесь дома, в первых рядах, вдохновляющими моментами наших культовых шоу. Мы предлагаем вам отвлечься от повседневной жизни. Хотим внести свой небольшой вклад, распространяя радость, счастье, даже находясь далеко от вас. Позвольте поприветствовать в нашем мире, где вас будут сопровождать впечатляющие кадры шоу. Оставайтесь в безопасности", — говорится в сообщении. Как сообщали Українські Новини, в марте 2018 года один из акробатов цирка Cirque Du Soleil трагически погиб во время выступления. 25 марта состоялась онлайн-премьера комедии "Мои мысли тихие" Антонио Лукича. Также в конце мая состоится VII Чилдрен Кинофест с бесплатными показами фильмов. Кроме того, в украинский прокат вышла романтическая комедия "Одной волшебной ночью". Тем временем, вышел трейлер нового мультфильма про Петрика Пяточкина, а в мультфильме студии Pixar впервые появится ЛГБТ-персонаж.