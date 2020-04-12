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  • В "Эпицентре К" ограничили продажу товаров не первой необходимости. Директор недоумевает от ограничений
12 апреля 2020, воскресенье, 16:10 52
Бизнес 2020-04-12T16:31:14+03:00
Українські Новини
В "Эпицентре К" ограничили продажу товаров не первой необходимости. Директор недоумевает от ограничений

В "Эпицентре К" ограничили продажу товаров не первой необходимости. Директор недоумевает от ограничений

Кира Молчанова
Торговля, Гончаров, Эпицентр, Товары первой необходимости, коронавирус в Украине, карантин в Украине
Магазин
Магазин "Эпицентр К2". Фото: epicentrk.ua

Компания "Эпицентр К", развивающая сеть одноименных строительно-хозяйственных торговых центров, ограничила продажу товаров не первой необходимости на время карантина.

Об этом заместитель генерального директора, директор по розничной торговле "Эпицентр К" Владимир Гончаров сообщил в интервью Українським Новинам.

"Во время карантина согласно разъяснением Кабинета Министров к постановлению №211, "Эпицентр", как сеть хозяйственных магазинов, может продавать товары первой необходимости. Наши магазины работают с определенными ограничениями - отделы с товарами не первой необходимости закрыты, а полный ассортимент можно приобрести онлайн в интернет-магазине epicentr.ua", — сказал он.

При этом он такие меры считает неправильными.

"Но, знаете, вся эта ситуация с тем, что можно продавать, а что нет, лично для меня странная. Например, если у вас электрика сгорит, или кран сорвет, что вы должны делать? Жизнь же не останавливается. Да, можете купить онлайн, но, во-первых, все интернет-магазины перегружены заказами и их можно ждать неделями, а во-вторых, у нас вы воочию видите соблюдения мер безопасности, в свою очередь, что происходит с вашим товаром на складе любого другого интернет-магазина вы не знаете", — отметил Гончаров.

При этом, после соответствующего решения Кабмина, компания начала продавать товары для сада и огорода.

"Люди, у которых есть своя земля, будут ее обрабатывать, потому что от этого зависит их благосостояние", — добавил Гончаров.

Как сообщали Українськi Новини, в "Эпицентре" начали продавать защитные маски, бытовые антисептики и базовые пищевые продукты во время карантина.

Кабинет Министров готовит жесткие меры для недопущения роста цен на продукты питания и товары первой необходимости.

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