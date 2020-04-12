Фінансування МОЗ у доопрацьованому бюджеті пропонують збільшити на 16,7%

В той час, як в Україні підтвердили 2777 випадків коронавіруса, за добу померли 16 осіб, доопрацьований проект змін до державного бюджету на 2020 рік передбачає збільшення фінансування Міністерства охорони здоров'я на 16,7%, або на 16,367 млрд гривень до 114,55 млрд гривень

Про це йдеться в законопроекті №3279-д, зареєстрованому у Верховній Раді 11 квітня, передають Українські Новини.

Як і в раніше поданих змінах в бюджет, субвенція на розвиток екстреної медицини у розмірі 922,569 млн гривень обнуляється, а ці кошти пропонується направити на централізоване розвиток екстреної медицини.

Фінансування Національної служби здоров'я пропонується збільшити на 15,726 млрд гривень до 88,016 млрд гривень.

При цьому фінансування програми медичних гарантій для населення буде збільшено на 15,795 млрд гривень до 87,796 млрд гривень.

Як повідомляли Українські Новини, Кабінет Міністрів пропонує Верховній Раді скоротити доходи державного бюджету на 2020 рік на 119,745 млрд гривень до 975,834 млрд і збільшити витрати на 82,393 млрд гривень до 1 281,625 млрд, збільшивши граничний розмір дефіциту в 3,1 рази з 96,275 млрд гривень до 298,404 млрд гривень.

Раніше, 30 березня, Рада не змогла прийняти проект змін до держбюджету №3279 і відправив його на повторне перше читання.