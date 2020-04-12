У світі кількість видужали від коронавіруса майже в 4 рази більше, ніж померлих. Дані на 12 квітня

За станом на ранок 12 квітня, коронавірус в світі діагностували у 1 777 666 людей, що на 79 250 більше, ніж випадків COVID-19 на добу раніше. Про це свідчать дані центру Джона Хопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків по країнам світу. Всього в світі від коронавірусу померли 108 867 осіб, 404 372 - одужали. Підтверджені випадки коронавірусу за країнами: США - 529 951; Іспанія - 163 027; Італія - 152 271; Франція - 130 730; Німеччина - 125 452; Китай - 83 096; Великобританія - 79 885; Іран - 70 029. Кількість смертей від коронавірусу за країнами: Італія - 19 468 смертей Іспанія - 16 606 смертей Франція - 13 832 смерті Об'єднане Королівство - 9 875 смертей Нью-Йорк, США - 6 367 смертей Щоб уберегтися від коронавіруса і знизити ризик захворіти в Україні випустили відео-інструкцію: https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=-wtvugadbtQ" frameborder="0" allowfullscreen> А також у МОЗ розповіли, що робити, у випадку виявлення симптомів коронавірусу: Що робити при симптомах коронавіруса Як повідомляли Українські Новини, кількість підтверджених випадків захворювання коронавірусом в Україні збільшилася 311 до 2 203, а кількість померлих від захворювання - на 12 осіб до 69 порівняно з попередньою добою. Також Українські Новини писали, в яких випадках госпіталізують людей з підозрою на коронавірус.