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  • У світі кількість видужали від коронавіруса майже в 4 рази більше, ніж померлих. Дані на 12 квітня
12 квітня 2020, неділя, 08:20 97
Світ 2020-04-12T11:45:02+03:00
Українські Новини
У світі кількість видужали від коронавіруса майже в 4 рази більше, ніж померлих. Дані на 12 квітня

У світі кількість видужали від коронавіруса майже в 4 рази більше, ніж померлих. Дані на 12 квітня

Ярина Вацяк
Коронавірус, Covid-19, коронавірус в Італії, Коронавірус в Іспанії, Коронавірус в США, Коронавірус в світі

За станом на ранок 12 квітня, коронавірус в світі діагностували у 1 777 666 людей, що на 79 250 більше, ніж випадків COVID-19 на добу раніше.

Про це свідчать дані центру Джона Хопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків по країнам світу.

Всього в світі від коронавірусу померли 108 867 осіб, 404 372 - одужали.

Підтверджені випадки коронавірусу за країнами:

  • США - 529 951;
  • Іспанія - 163 027;
  • Італія - 152 271;
  • Франція - 130 730;
  • Німеччина - 125 452;
  • Китай - 83 096;
  • Великобританія - 79 885;
  • Іран - 70 029.

Кількість смертей від коронавірусу за країнами:

  • Італія - 19 468 смертей
  • Іспанія - 16 606 смертей
  • Франція - 13 832 смерті
  • Об'єднане Королівство - 9 875 смертей
  • Нью-Йорк, США - 6 367 смертей

Щоб уберегтися від коронавіруса і знизити ризик захворіти в Україні випустили відео-інструкцію:

А також у МОЗ розповіли, що робити, у випадку виявлення симптомів коронавірусу:

Що робити при симптомах коронавірусаЩо робити при симптомах коронавіруса

Як повідомляли Українські Новини, кількість підтверджених випадків захворювання коронавірусом в Україні збільшилася 311 до 2 203, а кількість померлих від захворювання - на 12 осіб до 69 порівняно з попередньою добою.

Також Українські Новини писали, в яких випадках госпіталізують людей з підозрою на коронавірус.

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