У світі кількість видужали від коронавіруса майже в 4 рази більше, ніж померлих. Дані на 12 квітня

За станом на ранок 12 квітня, коронавірус в світі діагностували у 1 777 666 людей, що на 79 250 більше, ніж випадків COVID-19 на добу раніше.

Про це свідчать дані центру Джона Хопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків по країнам світу.

Всього в світі від коронавірусу померли 108 867 осіб, 404 372 - одужали.

Підтверджені випадки коронавірусу за країнами:

США - 529 951;

Іспанія - 163 027;

Італія - 152 271;

Франція - 130 730;

Німеччина - 125 452;

Китай - 83 096;

Великобританія - 79 885;

Іран - 70 029.

Кількість смертей від коронавірусу за країнами:

Італія - 19 468 смертей

Іспанія - 16 606 смертей

Франція - 13 832 смерті

Об'єднане Королівство - 9 875 смертей

Нью-Йорк, США - 6 367 смертей

Щоб уберегтися від коронавіруса і знизити ризик захворіти в Україні випустили відео-інструкцію:

https://www.youtube.com/watch?v=-wtvugadbtQ" frameborder="0" allowfullscreen>

А також у МОЗ розповіли, що робити, у випадку виявлення симптомів коронавірусу:

Що робити при симптомах коронавіруса

Як повідомляли Українські Новини, кількість підтверджених випадків захворювання коронавірусом в Україні збільшилася 311 до 2 203, а кількість померлих від захворювання - на 12 осіб до 69 порівняно з попередньою добою.

Також Українські Новини писали, в яких випадках госпіталізують людей з підозрою на коронавірус.