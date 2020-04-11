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11 апреля 2020, суббота, 08:21 212 Инфографика
Медицина 2020-04-11T08:33:55+03:00
Українські Новини
Количество смертей от коронавируса в мире перевалило за 100 тысяч. Данные на 11 апреля

Количество смертей от коронавируса в мире перевалило за 100 тысяч. Данные на 11 апреля

Надежда Комендантова
Коронавирус, Коронавирус в мире, статистика коронавируса, Заболеваемость коронавирусом
Коронавирус. Фото: freepik
Коронавирус. Фото: freepik

В то время, как на утро 9 апреля количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Украине увеличилось на 311 до 2 203, а количество умерших от заболевания - на 12 человек до 69 по сравнению с предыдущими сутками, за минувшие сутки в мире диагностировали 96 400 случаев заболевания коронавирусом.

Об этом свидетельствуют данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру.

Всего на утро 10 апреля в мире диагностировали 1 698 416 заражений COVID-19.

США уже опередили Китай по количеству инфицированных и погибших от COVID-19, но главным очагом остается Западная Европа.

В частности, в США 33752, Великобритании 8861, Франции 7120, Испании 5051, Турции 4747 новых случаев заболевания коронавирус.

В то же время, Всемирная организация здравоохранения оценивает летальность от COVID-19 на уровне 3,4%. Но стоит помнить, что для 96,6% больных этот недуг не будет таких последствий. Стремительный рост больных не означает, что заболеете именно Вы.

Чтобы защитить себя:

  • Избегайте контакта с людьми с симптомами ОРВИ. Минимальная дистанция - 1,5 метра.
  • Не прикасайтесь своего лица, в том числе глаз, носа и рта.
  • Термически обрабатывайте продукты. Не ешьте сырое мясо, мясные субпродукты и яйца.
  • В случае появления первых симптомов ОРВИ немедленно обратитесь к своему семейному врачу.

Помните! Обычное мытье рук предупреждает заражение не только новой коронавирусной инфекцией, но и рядом других опасных заболеваний. Мыть руки следует 20 - 40 секунд теплой водой с мылом или обработать антисептиком, содержание спирта в котором не менее 60%.

Как сообщали Українські Новини, в пятницу, 10 апреля, в мире зарегистрировано 1 602 216 случаев заражения коронавирусом, 355 079 из них выздоровели, 95 735 - умерли.

Ранее вирусолог объяснил, почему в Украине больше умерших от коронавируса, чем выздоровевших.

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