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11 апреля 2020, суббота, 23:22 478
Кабмин 2020-04-11T23:22:39+03:00
Українські Новини
Кабмин хочет на время карантина ограничить зарплату всех чиновников, депутатов и судей

Кабмин хочет на время карантина ограничить зарплату всех чиновников, депутатов и судей

Анна Рудык
Кабмин, Верховная Рада, зарплаты чиновников, карантин в Украине
Кабмин.Фото: kmu.gov.ua
Кабмин.Фото: kmu.gov.ua

Кабинет Министров предлагает Верховной Раде на время карантина ограничить заработную плату чиновников, депутатов, прокуроров, судей, руководства и правления государственных компаний и членов наблюдательных советов государственных компаний размеров 10 минимальных заработных плат (47,2 тыс. гривен).

Об этом говорится доработанном законопроекте об изменениях в государственный бюджет №3279-д.

Если в предыдущей редакции законопроекта, предусматривалось установить это ограничения только для работников бюджетных учреждений, то теперь туда добавлены народные депутаты, судьи, в том числе и КС, члены Высшего совета правосудия, ВККС, прокуроры, сотрудники НБУ.

Данные ограничения должны начать действовать в апреле и завершиться месяцем, в котором завершиться карантин.

Но при этом, под ограничения не попадает ряд видов помощи: по временной нетрудоспособности, на оздоровление, для решение социально-бытовых вопросов, а также оплата ежегодного отпуска.

Относительно руководителей, членов правлений и набсоветов госкомпаний, то в предыдущей редакции предлагалось поручить набсовету пересмотреть размер зарплат этих лиц на период карантина, то теперь предлагается установить это требование в виде прямой нормы.

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский предупредил о сокращении зарплат госслужащим.

Также Рада проведет внеочередное заседание по госбюджету 13 апреля.

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