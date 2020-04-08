Песах-2020: лучшие поздравления в открытках

Сегодня, 8 апреля, иудеи отмечают один из самых главных праздников в году - Песах, который приходится на 14-й день весеннего месяца нисан, первый день которого считается первым днем библейского года. Українські Новини собрали лучшие открытки для поздравления с Песахом-2020.

Песах — праздник древний. Он посвящен описанному в Библии моменту, когда иудеи освободились от рабства, ушли из Египта. Согласно описанному в священном писании сюжету, на египтян, которые отказались отпускать иудеев из долгового рабства, обрушилась Божья кара. Только после того, как в семье фараона умер первенец, он согласился дать свободу евреям. Поэтому дословно название праздника переводится как "прошел мимо" и означает милость Всевышнего, кара которого миновала еврейские дома, но постигла египтян.

После Исхода, иудеи еще 40 лет под предводительством Моисея бродили по пустыне, пока не пришли в обещанную Богом "Землю обетованную".

Поздравление в открытках с Песахом. Фото: fresh-cаrds

Поздравление с Песахом, открытка. Фото: pozdravok

Песах поздравление. Фото: fresh-cаrds

Поздравление с Песахом. Фото: fresh-cаrds

Открытка с Песахом. Фото: pozdravok

Как сообщали Українські Новини, несмотря на карантин, евреи в Израиле или в Украине могут приготовить мацу дома и праздновать Песах дома.

Также вчера православные христиане отметили праздник Благовещения.