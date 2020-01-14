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14 января 2020, вторник, 21:47 57
Внешняя политика 2020-01-14T21:47:11+02:00
Українські Новини
В МИД Украины назвали безосновательными обвинения Израиля в прославлении антисемитизма

В МИД Украины назвали безосновательными обвинения Израиля в прославлении антисемитизма

Елизавета Кесельман
МИД Украины, МИД Израиля, Антисемитизм, Рассизм, Степан Бандера
Флаг Израиля и Украины.Фото: mfa.gov.il
Флаг Израиля и Украины.Фото: mfa.gov.il

Министерство иностранных дел Украины отреагировало на заявление Израиля о прославлении Украиной антисемитов и убийц евреев, заявив о том, что осуждает любые формы антисемитизма. Об этом говорится в сообщении пресс-службы МИДа.

МИД Украины заявил, что Киев осуждает любые формы нетерпимости и антисемитизма, а органы власти пытаются бороться с его проявлениями.

"Сохранение исторической памяти о трагедии Холокоста в Украине, восстановление исторической справедливости, в том числе в отношении тех, кто боролся за независимость нашего государства и чью память в угоду своим интересам опозорила пропагандистская машина СССР, и в дальнейшем будут оставаться важными направлениями государственной политики Украины", – говорится в сообщении.

Министерство акцентировало внимание на том, что цивилизованные нации должны чествовать всех погибших, а дискуссии оставить для историков и экспертов.

Ранее послы Польши и Израиля осудили героизацию Бандеры, Мельника и Липы, обвинив в этнических чистках.

Также посольство Польши раскритиковало слова спикера МИД о деятелях ОУН.

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