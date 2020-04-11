Зеленский поехал на Донбасс: что делал Президент

Сегодня, 11 апреля, Президент Украины Владимир Зеленский совершил рабочий визит в зону проведения операции Объединенных сил в Донецкой области. Об этом говорится в сообщении Офиса Президента, передают Українські Новини.

Так, глава государства ознакомился с работой 66-го Военно-мобильного госпиталя.

Отмечается, что госпиталь рассчитан на принятие 100 пациентов одновременно. Сейчас здесь дополнительно развернули инфекционное отделение на 50 мест в случае выявления пациентов с COVID-19. В нем есть все для изоляции и квалифицированной помощи таким больным.

"Из-за эпидемии коронавируса нашим военным надо думать о собственной безопасности вдвое больше. Рад, что пока здесь нет таких больных. Пусть бы эта беда обошла наших военных. Однако мы должны быть готовы", - отметил Владимир Зеленский.

Зеленский посетил палаточный городок для больных COVID-19 военных в зоне ООС. Фото: Офис Президента

Также Зеленский посетил мобильную ПЦР-лабораторию на базе мобильного госпиталя. В ней будет происходить тестирование военных на наличие коронавирусной инфекции.

Среди военнослужащих в зоне ООС уже провели более 500 ПЦР-тестов на наличие COVID-19, все показали отрицательный результат.

Во время визита в госпиталь Владимир Зеленский передал средства защиты.

"Мы сейчас отправляем такие средства защиты в каждую область, в больницы, куда попадают именно люди с коронавирусом. Наш приоритет - обеспечить также военных средствами защиты", - подчеркнул Глава государства.

Как сообщали Українські Новини, в ВСУ подтвердили первое выздоровления от Covid-19. А 7 апреля в Вооруженных силах была зафиксирована первая смерть от коронавируса.