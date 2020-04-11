Зеленский поехал на Донбасс: что делал Президент

Сегодня, 11 апреля, Президент Украины Владимир Зеленский совершил рабочий визит в зону проведения операции Объединенных сил в Донецкой области. Об этом говорится в сообщении Офиса Президента, передают Українські Новини. Так, глава государства ознакомился с работой 66-го Военно-мобильного госпиталя. Отмечается, что госпиталь рассчитан на принятие 100 пациентов одновременно. Сейчас здесь дополнительно развернули инфекционное отделение на 50 мест в случае выявления пациентов с COVID-19. В нем есть все для изоляции и квалифицированной помощи таким больным. "Из-за эпидемии коронавируса нашим военным надо думать о собственной безопасности вдвое больше. Рад, что пока здесь нет таких больных. Пусть бы эта беда обошла наших военных. Однако мы должны быть готовы", - отметил Владимир Зеленский. Зеленский посетил палаточный городок для больных COVID-19 военных в зоне ООС. Фото: Офис Президента Также Зеленский посетил мобильную ПЦР-лабораторию на базе мобильного госпиталя. В ней будет происходить тестирование военных на наличие коронавирусной инфекции. Среди военнослужащих в зоне ООС уже провели более 500 ПЦР-тестов на наличие COVID-19, все показали отрицательный результат. Во время визита в госпиталь Владимир Зеленский передал средства защиты. "Мы сейчас отправляем такие средства защиты в каждую область, в больницы, куда попадают именно люди с коронавирусом. Наш приоритет - обеспечить также военных средствами защиты", - подчеркнул Глава государства. Как сообщали Українські Новини, в ВСУ подтвердили первое выздоровления от Covid-19. А 7 апреля в Вооруженных силах была зафиксирована первая смерть от коронавируса.