В ВСУ еще трое военных заразились коронавирусом

Командование медицинских сил Вооруженных сил заявило о еще 3 военнослужащих, зараженных коронавирусом.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ВСУ, передают Українськi Новини.

"10 апреля в Вооруженных Силах зарегистрировано еще 3 случая заболевания острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2", - говорится в нем.

Указано, что военнослужащий Винницкого гарнизона, после ухудшения состояния здоровья 9 апреля, был госпитализирован в Военно-медицинский клинический центр Центрального региона с предварительным диагнозом "пневмония", после соответствующего обследования и исследований на коронавирусную инфекцию методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), диагноз был подтвержден.

Данный военнослужащий с 3 апреля находился на амбулаторном лечении под наблюдением медицинской службы.

Отмечается, что проведенные экспресс-тесты дважды давали отрицательный результат.

Военнослужащий получает симптоматическое лечение.

Сейчас состояние его здоровья удовлетворительное.

Согласно сообщению, также заболевания коронавирусом подтверждено у 2 военнослужащих одной из воинских частей Мелитополя.

С 9 апреля они находились на самоизоляции после контакта с военнослужащим, у которого было подтверждено заболевание.

Сегодня поступили их результаты ПЦР-тестирования, которые подтвердили факт заболевания.

Сейчас состояние здоровья военнослужащих удовлетворительное.

Указано, что они проходят лечение в домашних условиях под наблюдением медицинской службы.

Военные, которые с ними контактировали, отправлены на самоизоляцию.

В случае появления симптомов болезни у них будет взяты пробы для проведения исследования относительно возможного заболевания вирусом.

Как сообщали Українськi Новини, 7 апреля в Вооруженных силах была зафиксирована первая смерть от коронавируса.

Еще вчера военных, больных коронавирусом, было на одного меньше.