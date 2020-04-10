В ВСУ еще трое военных заразились коронавирусом

Командование медицинских сил Вооруженных сил заявило о еще 3 военнослужащих, зараженных коронавирусом. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ВСУ, передают Українськi Новини. "10 апреля в Вооруженных Силах зарегистрировано еще 3 случая заболевания острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2", - говорится в нем. Указано, что военнослужащий Винницкого гарнизона, после ухудшения состояния здоровья 9 апреля, был госпитализирован в Военно-медицинский клинический центр Центрального региона с предварительным диагнозом "пневмония", после соответствующего обследования и исследований на коронавирусную инфекцию методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), диагноз был подтвержден. Данный военнослужащий с 3 апреля находился на амбулаторном лечении под наблюдением медицинской службы. Отмечается, что проведенные экспресс-тесты дважды давали отрицательный результат. Военнослужащий получает симптоматическое лечение. Сейчас состояние его здоровья удовлетворительное. Согласно сообщению, также заболевания коронавирусом подтверждено у 2 военнослужащих одной из воинских частей Мелитополя. С 9 апреля они находились на самоизоляции после контакта с военнослужащим, у которого было подтверждено заболевание. Сегодня поступили их результаты ПЦР-тестирования, которые подтвердили факт заболевания. Сейчас состояние здоровья военнослужащих удовлетворительное. Указано, что они проходят лечение в домашних условиях под наблюдением медицинской службы. Военные, которые с ними контактировали, отправлены на самоизоляцию. В случае появления симптомов болезни у них будет взяты пробы для проведения исследования относительно возможного заболевания вирусом. Как сообщали Українськi Новини, 7 апреля в Вооруженных силах была зафиксирована первая смерть от коронавируса. Еще вчера военных, больных коронавирусом, было на одного меньше.