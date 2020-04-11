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11 апреля 2020, суббота, 15:38 97
Внешняя политика 2020-04-11T15:39:23+03:00
Українські Новини
Кулеба поообещал защитить права несовершеннолетних украинских студентов в Польше

Кулеба поообещал защитить права несовершеннолетних украинских студентов в Польше

Таня Войтюк
Польша, Карантин, Дмитрий Кулеба, Украинцы в Польше
Студенты. Фото: freepik
Студенты. Фото: freepik

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба намерен контролировать соблюдение прав несовершеннолетних украинских студентов во время карантина в Польше, который планируют усилить с 16 апреля.

Об этом он написал на своей странице в микроблоге Twitter, передают Українськi Новини.

"Беру на контроль защиту несовершеннолетних украинских студентов в Польше", - написал он.

Он отметил, что сейчас в Польше карантин, и несовершеннолетних выпускают из дома только с родителями или совершеннолетними.

В случае, если первокурсник живет сам и должен выйти в магазин или аптеку, он на это не имеет права.

По словам Кулебы, программа Министерства иностранных дел "Защита" работает, чтобы решать эти и другие проблемы.

Как сообщали Українськi Новини, пик эпидемии коронавируса в Польше ожидается в мае-июне. 

Кроме того, президент Польши Анджей Дуда отменил запланированный на 13 апреля визит в Украину из-за пандемии коронавируса.

Напомним, Польша закрыла свои границы 15 марта, в результате чего сотни украинцев не могли попасть домой.

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