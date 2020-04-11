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11 апреля 2020, суббота, 13:31 1068 Инфографика
Медицина 2020-04-11T13:32:15+03:00
Українські Новини
Больше половины заболевших COVID-19 лечатся дома: карта распространения и статистика смертности

Больше половины заболевших COVID-19 лечатся дома: карта распространения и статистика смертности

Надежда Комендантова
МОЗ, Коронавирус, Виктор Ляшко, коронавирус в Украине, статистика коронавируса, Заболеваемость коронавирусом
Коронавирус. Фото: pixabay.com
Коронавирус. Фото: pixabay.com

В то время, как в Украине 11 апреля впервые количество выздоровевших от коронавируса превысило число умерших, 1 017 больных коронавирусной инфекцией, из которых 43 ребенка, по состоянию на 09:00 субботы госпитализированы, остальные получают амбулаторное лечение.

Об этом сообщил на брифинге заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, передают Українськi Новини.

"Госпитализировано всего за прошлые сутки 94 человека, из них 1 ребенок. В общем госпитализировано с начала эпидемии коронавирусной болезни 1 017 человека, в том числе 43 ребенка. На сейчас на аппарате искусственной вентиляции легких, то есть с тяжелым ходом коронавирусной болезни, находится 45 человек", - сказал он.

По словам замминистра, на данный момент задействовано 162 аппарата ИВЛ, что составляет 8,3% от всех подготовленных аппаратов.

За прошлые сутки выздоровело 18 человек, в том числе 3 медработника.

По состоянию на текущий момент показатель летальности коронавирусной инфекции в Украине составляет 2,9% (средний в мире - 6,0%).

Также Ляшко сообщил, что в течение суток бригады экстренной медпомощи осуществили 224 выездов на подозрения заболевания коронавирусной инфекцией.

Мобильные бригады осуществили 951 выезд для отбора образцов на тестирование, было отобрано 1 947 образцов.

Как сообщали Українськi Новини, 10 апреля количество заболевших коронавирусом в Украине увеличилось на 308 человек до 2 511, умерших - на 4 человека до 73.

Тем временем, в Николаевской области зафиксированы первые случаи коронавируса.

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