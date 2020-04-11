В Киеве почти четыре сотни больных коронавирусом. Данные по районам столицы

Количество заболевших коронавирусом в Киеве 10 апреля по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 48 человека до 396, среди новых заболевших 5 медиков.

Об этом мэр Киева, председатель Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко написал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Динамика распространения вируса в столице - тревожная. Количество киевлян, заболевших коронавирусом, за минувшие сутки увеличилось на 48 человек.

По прошедшие сутки в столице еще 1 случай - к сожалению, летальный", - сказал он.

Среди новых заболевших: 20 женщин в возрасте от 21 до 82 лет, 3 девочки 3, 11 и 15 лет, а также 24 мужчины - от 20 до 82 лет и 12-летний мальчик.

Мэр отметил, что среди заболевших киевлян есть 5 медиков.

В больницы Киева госпитализированы 24 из заболевших, другие лечатся дома, на самоизоляции, под контролем врачей.

Лабораторно подтвержденные случаи добавились в таких районах:

Голосеевский +9

Дарницкий +10

Деснянский +2

Днепровский +5

Оболонский +1

Печерский +6

Подольский +3

Святошинский +2

Соломенский +3

Шевченковский +7

Телеграм-канал Виталия Кличко

Распределение заболеваемости Covid-19 следующее: Голосеевский - 38 человек, Дарницкий - 56, Деснянский - 22, Днепровский - 28, Оболонский - 25, Печерский - 84, Подольский - 26, Святошинский - 17, Соломенский - 49, Шевченковский - 51.

Как сообщали Українськi Новини, Национальная полиция и Национальная гвардия Киевской области будут контролировать выход на улицу пешеходов 11-13 и 18-21 апреля.

Количество заболевших коронавирусом в Киеве 9 апреля по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 13 человека до 348, среди новых заболевших 2 медика.

Тем временем, мэр Киева Виталий Кличко заявляет, что Киевская городская государственная администрация (КГГА) не намерена вводить комендантский час.