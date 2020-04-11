В Чернобыльской зоне продолжается ликвидация пожара. Радиационный фон в норме

В то время, как в субботу воздух с пожаров в Чернобыльской зоне будет проходить через Киев и три района области, по состоянию на утро субботы в зоне отчуждения в Киевской области продолжается тушение отдельных очагов пожаров.

Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям

"По состоянию на 7 часов 11 мая в Зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения подразделениями ГСЧС совместно с работниками лесной охраны ГАЗО продолжается тушение пожаров на территории Корогодского, Котовского и Денисовецкого лесничеств", - сказано в сообщении.

Наблюдается горение травяного настила и лесной подстилки отдельными очагами.

К тушению пожаров привлечено 319 человек и 85 единиц техники, из них от ГСЧС 264 человек личного состава и 81 единица техники, в том числе 3 самолета и 3 вертолета ГСЧС, которыми 10 апреля осуществлено 96 сбросов (240 тонн воды).

Также в ГосЧС заверили, что в Киеве и Киевской области радиационная обстановка стабильная, мощность экспозиционной дозы на поверхности грунта и содержание радионуклидов в воде не превышают допустимых значений.

Как сообщали Українські Новини, из-за пожара в Чернобыльской зоне полиция открыла уголовное дело.

В Чернобыльской зоне продолжают ликвидировать лесной пожар, который начался еще 4 апреля.

Также правоохранители нашли поджигателя травы, устроившего пожар в Чернобыльской зоне.