В Україні за добу 308 нових випадків коронавірусу. Всього вже більше 2,5 тис. інфікованих

В той час, як на ранок 10 квітня у світі діагностували 1 698 416 заражень COVID-19, а кількість смертей перевищила 100 тисяч, станом на 9:00 11 квітня в Україні 2 511 лабораторно підтверджених випадки COVID-19, з них 73 летальних, 79 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 308 нових випадків.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я з посиланням на дані Центру громадського здоров'я.

Всього в Україні досліджено 26557 зразків на нову коронавирусной інфекції методом ПЛР (лабораторна діагностика).

В результаті ускладнень, викликаних хворобою, померли 73 людини, з них 32 чоловіки та 41 жінка. Серед померлих переважають особи у віці від 50 років (86,3%).

Найбільше випадків зафіксовано в Чернівецькій області та Івано-Франківській областях.

Ситуація по регіонах:

Вінницька область — 151 випадок;

Волинська область — 52 випадки;

Дніпропетровська область — 55 випадків;

Донецька область — 11 випадків;

Житомирська область — 74 випадки;

Закарпатська область — 60 випадків;

Запорізька область — 64 випадки;

Івано-Франківська область — 274 випадки;

Кіровоградська область — 106 випадків;

м. Київ — 396 випадків;

Київська область — 149 випадків;

Львівська область — 96 випадків;

Луганська область — 3 випадки;

Миколаївська область — 0 випадків;

Одеська область — 51 випадок;

Полтавська область — 24 випадки;

Рівненська область — 103 випадки;

Сумська область — 69 випадків;

Тернопільська область — 208 випадків;

Харківська область — 8 випадків;

Херсонська область — 28 випадків;

Хмельницька область — 18 випадків;

Чернівецька область — 409 випадків;

Черкаська область — 93 випадки;

Чернігівська область — 9 випадків.

Як повідомляли Українські Новини, у Кабміні розповіли, коли скасують частина обмежень на карантині.

Також Чернівецькій області вводять особливий режим: 76 нових заражень коронавірусом за добу.