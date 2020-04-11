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11 квітня 2020, субота, 09:41 44 Інфографіка
Медицина 2020-04-11T10:15:01+03:00
Українські Новини
В Україні за добу 308 нових випадків коронавірусу. Всього вже більше 2,5 тис. інфікованих

В Україні за добу 308 нових випадків коронавірусу. Всього вже більше 2,5 тис. інфікованих

Надежда Комендантова
Коронавірус, коронавірус в Україні, статистика коронавірусу, Захворюваність на коронавірус

В той час, як на ранок 10 квітня у світі діагностували 1 698 416 заражень COVID-19, а кількість смертей перевищила 100 тисяч, станом на 9:00 11 квітня в Україні 2 511 лабораторно підтверджених випадки COVID-19, з них 73 летальних, 79 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 308 нових випадків.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я з посиланням на дані Центру громадського здоров'я.

Всього в Україні досліджено 26557 зразків на нову коронавирусной інфекції методом ПЛР (лабораторна діагностика).

В результаті ускладнень, викликаних хворобою, померли 73 людини, з них 32 чоловіки та 41 жінка. Серед померлих переважають особи у віці від 50 років (86,3%).

Найбільше випадків зафіксовано в Чернівецькій області та Івано-Франківській областях.

Ситуація по регіонах:

Вінницька область — 151 випадок;

Волинська область — 52 випадки;
Дніпропетровська область — 55 випадків;
Донецька область — 11 випадків;
Житомирська область — 74 випадки;
Закарпатська область — 60 випадків;
Запорізька область — 64 випадки;
Івано-Франківська область — 274 випадки;
Кіровоградська область — 106 випадків;
м. Київ — 396 випадків;
Київська область — 149 випадків;
Львівська область — 96 випадків;
Луганська область — 3 випадки;
Миколаївська область — 0 випадків;
Одеська область — 51 випадок;
Полтавська область — 24 випадки;
Рівненська область — 103 випадки;
Сумська область — 69 випадків;
Тернопільська область — 208 випадків;
Харківська область — 8 випадків;
Херсонська область — 28 випадків;
Хмельницька область — 18 випадків;
Чернівецька область — 409 випадків;
Черкаська область — 93 випадки;
Чернігівська область — 9 випадків.

Як повідомляли Українські Новини, у Кабміні розповіли, коли скасують частина обмежень на карантині.

Також Чернівецькій області вводять особливий режим: 76 нових заражень коронавірусом за добу.

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