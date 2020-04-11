В Україні за добу 308 нових випадків коронавірусу. Всього вже більше 2,5 тис. інфікованих

В той час, як на ранок 10 квітня у світі діагностували 1 698 416 заражень COVID-19, а кількість смертей перевищила 100 тисяч, станом на 9:00 11 квітня в Україні 2 511 лабораторно підтверджених випадки COVID-19, з них 73 летальних, 79 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 308 нових випадків. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я з посиланням на дані Центру громадського здоров'я. Всього в Україні досліджено 26557 зразків на нову коронавирусной інфекції методом ПЛР (лабораторна діагностика). В результаті ускладнень, викликаних хворобою, померли 73 людини, з них 32 чоловіки та 41 жінка. Серед померлих переважають особи у віці від 50 років (86,3%). Найбільше випадків зафіксовано в Чернівецькій області та Івано-Франківській областях. Ситуація по регіонах: Вінницька область — 151 випадок;Волинська область — 52 випадки;Дніпропетровська область — 55 випадків;Донецька область — 11 випадків;Житомирська область — 74 випадки;Закарпатська область — 60 випадків;Запорізька область — 64 випадки;Івано-Франківська область — 274 випадки;Кіровоградська область — 106 випадків;м. Київ — 396 випадків;Київська область — 149 випадків;Львівська область — 96 випадків;Луганська область — 3 випадки;Миколаївська область — 0 випадків;Одеська область — 51 випадок;Полтавська область — 24 випадки;Рівненська область — 103 випадки;Сумська область — 69 випадків;Тернопільська область — 208 випадків;Харківська область — 8 випадків;Херсонська область — 28 випадків;Хмельницька область — 18 випадків;Чернівецька область — 409 випадків;Черкаська область — 93 випадки;Чернігівська область — 9 випадків. Як повідомляли Українські Новини, у Кабміні розповіли, коли скасують частина обмежень на карантині. Також Чернівецькій області вводять особливий режим: 76 нових заражень коронавірусом за добу.