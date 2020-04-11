В Сумской области маленькая девочка заразилась коронавирусом на детской площадке

В городе Шостка Сумской области, где было 63 случая коронавирусной инфекции, COVID-19 выявили у 12-летней девочки. Об этом сообщил мэр Шостки Николай Нога в Facebook.

По его словам, девочка гуляла на улице с 9-летней подругой, у которой также ранее был подтвержден COVID-19.

"Сумской областной лабораторный центр подтвердил заболевания коронавирусом 12-летней девушки из Шостки. Она гуляла на детской площадке (ул. Рабочая) совместно с 9 летней подружкой, заболевания которой подтверждено ранее", - написал мэр Шостки.

Мэр подчеркнул, что в Шостке выявили 7 случаев COVID-19. Еще 50 человек — это люди, которые контактировали с заболевшими.

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