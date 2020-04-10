На мэра Запорожья завели уголовное дело за нарушение правил карантина и вручили повестку

Мэр Запорожья Владимир Буряк получил повестку от правоохранителей по возбужденному уголовному делу о нарушении правил карантина - невыполнении постановления Кабмина о приостановлении общественного транспорта.

Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Сегодня утром ко мне в кабинет пришли правоохранители и вручили повестку по возбужденному уголовному делу. В последнее время это стало почти привычным явлением. Причина в том, что городские власти якобы не выполнила постановление Кабинета Министров о приостановлении общественного транспорта в городе", - написал он.

Продолжение работы общественного транспорта Буряк аргументировал необходимостью получать нуждающимся гемодиализ.

"Что делать запорожцам, которые должны ухаживать за парализованными или больными пожилыми родителями? И таких людей сотни. Ответа я не получил, но передал силовикам ваши сообщения и комментарии, которые вы мне по этому поводу писали", - добавил он.

Буряк добавил, что количество инфицированных коронавирусом в городе растет.

В частности, на утро 20 подтвержденных случаев.

"...поднял перед премьер-министром вопрос о расширении перечня лиц, которые могут пользоваться общественным транспортом. Я благодарю всех за слова поддержки и за конструктивную критику. Еще раз подчеркиваю: ситуация в Запорожье - под полным контролем городской власти, жизнедеятельность города в целом не нарушена", - написал Буряк.

Как сообщали Українські Новини, в Запорожье решили все же ограничить проезд в общественном транспорте, но только с 8 апреля.

Одновременно с этим в Запорожье коронавирусом заболел директор рынка, который отказался свернуть торговлю в карантин.