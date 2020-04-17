Сегодня Страстная пятница. Традиции и что нельзя делать

Страстная пятница, согласно христианскому вероучению - день распятия Христа. Для верующих это самый скорбный день Страстной недели, за два дня перед Пасхой. Христиане посвящают этот день упоминанию о страданиях, смерти Иисуса Христа на кресте, снятие Его с креста и погребение. Українські Новини расскажут о традициях и что нельзя делать в этот день.

В пятницу накануне праздника Пасхи распяли Иисуса Христа. Верующие люди в этот день ничего не едят до выноса плащаницы из алтаря на середину церкви. Существовал обычай в Страстную пятницу обносить плащаницу трижды вокруг церкви.

Вернувшись из церкви, семья обычно садится за стол обедать. Обед в Страстную пятницу - постный, даже рыбы есть в этот день нельзя. В основном обходятся овощами: капустой, картофелем, огурцами.

Ни шить, ни прясть в Страстную пятницу нельзя. Большой грех рубить дрова или что-нибудь тесать топором. Когда-то хозяйки в деревнях делали в этот день две работы: пекли куличи (обычно это и делали именно в Страстную пятницу) и сажали капусту - считалось, что это делать можно, не грех.



Но другую работу на земле нельзя делать, если сажать что-то в этот день - то урожая не будет. По народным верованиям, в Страстную пятницу нельзя петь - грех. На Херсонщине говорят, что кто поет в Страстную пятницу, то на Пасху будет плакать. Во многих странах мира Страстная пятница - выходной день.



Как сообщали Українські Новини, на этой неделе украинцев ждут длинные пасхальные выходные.