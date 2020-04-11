Молочка подорожала: почем продают сливочное масло перед Пасхой

В Украине перед пасхальными праздниками подорожала молочная продукция на полках магазинов, в том числе и сливочное масла.

Такие данные мониторинга цен на молочную продукцию в крупнейших торговых сетях, которые приводит Ассоциация производителей молока.

Так, по данным мониторинга цена на масло сливочное в марте составила 225,39 грн/кг. Она оказалась на 8,7% выше, чем в прошлом году. В новом же году цены продолжили расти и сегодня они на 1,5% выше, чем в декабре 2019 года.

Українські Новини промониторили цены масло в больших торговых сетях.

Так, в сети магазинов "Метро" сливочное масло можно купить от 33,70 грн за 200 г.

Цены на масло в "Метро"

Цены на сливочное масло в "Метро"

Стоимость масла в "Метро"

В сети магазинов "Ашан" сливочное масло можно купить от 37,90 грн за 200 г.

Стоимость масла в "Ашане"

Стоимость сливочного масла в "Ашане"

Цены на сливочное масло в "Ашане"

Как сообщали Українські Новини, в марте одежда и обувь подорожали на 13%.

Также в то время, как с начала карантина подорожал борщевой набор, паника вокруг коронавируса уже влияет на стоимость продуктов в магазинах. Впрочем, дело не только во всеукраинском карантине. Например, правительство Турции существенно ограничило доступ в страну иностранных перевозчиков. И это сказалось на ценах некоторых овощей и фруктов на рынке Украины.