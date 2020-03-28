С начала карантина подорожал борщевой набор: больше всего лук - в 2 раза

Пока ассоциации бьют тревогу о возможном повышении цен на хлеб, ассоциация "Украинский клуб аграрного бизнеса" заявляет, что цены на овощи с начала карантина уже выросли, например, стоимость лука увеличилась в 2 раза до 23,25 гривны/кг.

Об этом Українським Новинам сообщил аналитик УКАБ Андрей Мартыненко.

"За последние 2 недели (с 12 марта) наибольшие изменения в цене понесли овощи, в частности, входящие в "борщевой набор", - сказал он.

По состоянию на 26 марта, капуста подорожала на 86% до 8,46 гривны/кг, морковь - на 48% до 8,1 гривны/кг, свекла - на 47% до 8,45 гривны/кг, картофель - на 39% до 16,8 гривны/кг.

Также выросли в цене гречневая крупа на 50% до 55,61 гривны за 800 г и сахар - на 9% до 14,48 гривны/кг.

Изменения цен на продукты питания

В свою очередь Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства занимается еженедельным мониторингом цен и отметило, что по состоянию на 23 марта, цены на муку пшеничную за эти сутки выросли на 3%, на свинину охлажденную - на 4%, на подсолнечное масло - на 1%, на гречаную крупу - на 15%, на сливочное масло - на 7%, на молоко - на 2%.

При этом за указанный день цены на хлеб упали на 10%, на яйца - на 12%, на сахар - на 3%, на курятину охлажденную - на 5%.

На стабилизацию цен на продукты питания, по мнению Мартыненко, положительно повлияет принятое 25 марта правительством решение, согласно которому без ограничений разрешается продажа продуктов питания.

Как сообщали Українськi Новини, АМКУ по просьбе Кличко проверит рост цен на продукты питания в Киеве.

Еще в конце января прогнозировалось повышение стоимости продуктов в Украине.