В Италии украинских врачей встретили под песни Русланы

В итальянском Неаполе команду украинских медиков, направленных Минздравом для помощи в борьбе с коронавирусом, встречали под песни Русланы.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook украинский консул в Италии Виктор Гамоцкий.

"Сегодня в Бизнес-центре Неаполя на полную мощность звучат песни Русланы; так итальянцы благодарят за солидарность и гуманитарную помощь Украину в противодействии коронавирусу", — сообщил консул.

Кроме украинских дипломатов, их встретил глава МИД Италии Луиджи Ди Майо.

Напомним, на помощь Италии в борьбе с пандемией коронавируса вылетели 20 украинских врачей, они будут там 14 дней. В Италию полетели инфекционисты, реаниматологи, хирурги, анестезиологи, эндокринологи, невропатологи и медицинские сестры, то есть все те, кто занимается лечением этой болезни.

Через несколько дней Украина также направит в Италию гуманитарную помощь - специальный груз дезинфекторов.