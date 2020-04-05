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05 апреля 2020, воскресенье, 20:24 790
Медицина 2020-04-05T20:24:48+03:00
Українські Новини
В Италии украинских врачей встретили под песни Русланы

В Италии украинских врачей встретили под песни Русланы

Надежда Комендантова
Италия, Врачи, Доктор, коронавирус в Италии

В итальянском Неаполе команду украинских медиков, направленных Минздравом для помощи в борьбе с коронавирусом, встречали под песни Русланы.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook украинский консул в Италии Виктор Гамоцкий.

"Сегодня в Бизнес-центре Неаполя на полную мощность звучат песни Русланы; так итальянцы благодарят за солидарность и гуманитарную помощь Украину в противодействии коронавирусу", — сообщил консул.

Кроме украинских дипломатов, их встретил глава МИД Италии Луиджи Ди Майо.

Напомним, на помощь Италии в борьбе с пандемией коронавируса вылетели 20 украинских врачей, они будут там 14 дней. В Италию полетели инфекционисты, реаниматологи, хирурги, анестезиологи, эндокринологи, невропатологи и медицинские сестры, то есть все те, кто занимается лечением этой болезни.

Через несколько дней Украина также направит в Италию гуманитарную помощь - специальный груз дезинфекторов.

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Доктор. Фото: pixabay
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