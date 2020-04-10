В Раде предлагают штрафовать поджигателей лесов на 153 тысяч гривен

После того, как в Чернобыльской Зоне отчуждения несколько дней не могли потушить пожар, 11 депутатов Верховной Рады предложили парламенту увеличить максимальный штраф с 8,5 тыс до 153 тыс. гривен за уничтожение или повреждение растительности огнем или другим общеопасным способом.

Об этом говорится в законопроекте №2339, зарегистрированном в Раде 29 октября 2019 года, передают Українські Новини.

Также документом предлагается увеличить штраф с 3,4 тыс. до 61,2 тыс гривен за загрязнение атмосферного воздуха вредным отходами вследствие нарушения специальных правил, если это создало опасность для жизни, здоровья людей или для окружающей среды.

Также предлагается увеличить штраф с 255 до 4,6 тыс. гривен (для должностных лиц с 850 до 15,3 тыс. гривен) за нарушение требований пожарной безопасности в лесах, в случае нарушения этих требований, которые привели к уничтожению или повреждению леса штраф будет составлять 30,6 тыс. гривен, вместо 850 гривен.

Выжигание стерни, лугов, пастбищ, участков, растительности или ее остатков и опавшей листвы будет нести за собой штраф 6,1 тыс. гривен, те же действия территорий и объектов природно-заповедного фонда - 12,2 тыс. гривен.

Как сообщали Українські Новини, в Житомирской области пожарные тушили пожар в лесополосе, когда рядом неизвестные снова подожгли сухую траву.

Вместе с этим, полиция открыла уголовное дело из-за пожара в Чернобыльской зоне. Также правоохранители нашли поджигателя травы, устроившего пожар в Чернобыльской зоне.