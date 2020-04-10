Воздушный кекс на сгущенном молоке. Пошаговый рецепт десерта из четырех ингредиентов

Уже совсем скоро украинцы будут отмечать Пасху. Традиционно в честь этого праздника хозяйки выпекают паски. Разнообразить праздничный стол можно ароматным кексом на сгущенном молоке. Несмотря на то, что в его рецептуру входят всего четыре ингридиента, он получается воздушным и очень ароматным. О том, как приготовить кекс на сгущенном молоке, расскажут Українські Новини. Ингредиенты: Сгущенное молоко - 1 банка Яйца куриные - 2 шт. Мука пшеничная - 160 грам Разрыхлитель - 1,5 ч.л. Кекс. Фото: freepik Способ приготовления: Шаг 1. Яйца нужно взобить в пышную пену. Шаг 2. Затем добавить к яйцам сгущенное молоко и еще раз тщательно все взбить. Шаг 3. Добавим туда же муку и разрыхлитель. И снова все перемешать. Когда тесто будет готово, ему необходимо дать настояться минут 30. Шаг 4. После выкладываем тесто в форму, которую предварительно нужно смазать маслом. Шаг 5. Духовку нужно разогреть до 175 градусов. Выпекается кекс около часа. Ранее Українські Новини рассказывали о том, как приготовить булочки с корицей и сливочным кремом и панеттоне - миланский праздничный пирог.