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10 апреля 2020, пятница, 17:30 42
Жизнь 2020-04-10T17:30:01+03:00
Українські Новини
Воздушный кекс на сгущенном молоке. Пошаговый рецепт десерта из четырех ингредиентов

Воздушный кекс на сгущенном молоке. Пошаговый рецепт десерта из четырех ингредиентов

Елена Новикова
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Кекс на сгущенном молоке. Фото: freepik
Кекс на сгущенном молоке. Фото: freepik

Уже совсем скоро украинцы будут отмечать Пасху. Традиционно в честь этого праздника хозяйки выпекают паски. Разнообразить праздничный стол можно ароматным кексом на сгущенном молоке. Несмотря на то, что в его рецептуру входят всего четыре ингридиента, он получается воздушным и очень ароматным. О том, как приготовить кекс на сгущенном молоке, расскажут Українські Новини.

Ингредиенты:

Сгущенное молоко - 1 банка

Яйца куриные - 2 шт.

Мука пшеничная - 160 грам

Разрыхлитель - 1,5 ч.л.

Кекс. Фото: freepikКекс. Фото: freepik

Способ приготовления:

Шаг 1. Яйца нужно взобить в пышную пену. 

Шаг 2. Затем добавить к яйцам сгущенное молоко и еще раз тщательно все взбить.

Шаг 3. Добавим туда же муку и разрыхлитель. И снова все перемешать. Когда тесто будет готово, ему необходимо дать настояться минут 30.

Шаг 4. После выкладываем тесто в форму, которую предварительно нужно смазать маслом.

Шаг 5. Духовку нужно разогреть до 175 градусов. Выпекается кекс около часа.

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