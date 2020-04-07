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07 апреля 2020, вторник, 14:25 41
Жизнь 2020-04-07T14:26:09+03:00
Українські Новини
Ароматные синнабоны: легкий рецепт волшебных булочек с корицей и сливочным кремом

Ароматные синнабоны: легкий рецепт волшебных булочек с корицей и сливочным кремом

Ольга Фандорина
Рецепт, Выпечка, Вкусные рецепты, Булочки, Рецепт синнабонов
Синнабоны. Фото: chudo-povar.com
Синнабоны. Фото: chudo-povar.com

За окном бушует весна, цветут абрикосы, а строгие правила карантина вынуждают сидеть дома, смотреть сериалы и готовить самостоятельно? Для того, чтоб поднять себе настроение, достаточно просто вдохнуть немного волшебного запаха корицы и домашней выпечки, а точнее - можно испечь совершенно воздушные и ароматные синнабоны - классические булочки с корицей и сливочным кремом. А рецептом поделяться Українські Новини. 

Синнабон выглядит как высокий, пышный рулетик из воздушного дрожжевого теста, с глазурью из сливочного сыра. А секрет у него простой - в долгой "расстойке" теста.

Синнабоны. Фото: chudo-povar.comСиннабоны. Фото: chudo-povar.com

Ингридиенты:

  • 550 грамм пшеничная мука
  • 2 штук яйцо
  • 200 мл молоко
  • 1 ч. л. дрожжи
  • 75 грамм сахар
  • 75 грамм сливочное масло
  • 1 ч. л. ванильный сахар
  • 130 грамм сахар
  • 3 ст. л. корица
  • 100 грамм сливочный сыр
  • 120 грамм сахарная пудра

Приготовление:

В 200 мл теплого молока добавляем 1 ст.ложку сахара-тщательно размешиваем.

Дрожжи поднялись,задышали-отправляем их в масляно-сахарную смесь-размешиваем. Добавляем дрожжи и оставляем на 10 минут,пока дрожжи начнут работать.

Пока дрожжи "работают" с молоком и сахаром, 75 гр.. размягченного сливочного масла взбиваем с 75 гр.сахара. Туда же добавляем яйца,не переставая сбивать.

Дрожжи поднялись,задышали-отправляем их в масляно-сахарную смесь-размешиваем.

Добавляем муку последовательно и замешиваем мягкое тесто. Если тесто липнет, можно добавить 50гр.муки, чтобы собрать комок. Вымешиваем тесто около 10 минут и отправляем на час, для поднятия. Тесто должно увеличится в два раза.

Для начинки берем 130гр сахарной пудры и 15 гр корицы и тщательно размешиваем.

После первой "расстойки" теста, выкладываем его на стол и раскатываем - толщиной примерно 6-8 мм. И оставляем минут на 20 - для следующей "расстойки".

После нее - смазываем тесто сливочным маслом и густо обсыпаем начинкой.

Аккуратно собираем в плотный рулет, и режем на небольшие рулетики острым ножом.

Аккуратно выкладываем на противень.Даем мини-рулетикам отдохнуть в течение часа в теплом месте За это время тесто расстоится и заготовки округлятся

Затем отправляем в,заранее разогретую духовку до 180 градусов на 25минут.

Готовим помадку-40гр распущенного мягкого сливочного масла сбиваем со 100 гр сливочного сыра и добавляем 150 гр. сахарной пудры

Синнабоны. Фото: chudo-povar.comСиннабоны. Фото: chudo-povar.com

В горячем состоянии промазываем синнабоны нежнейшей ароматной карамельной помадкой. За счет тепла помадка начнет таять, стекать, попадая в разрезы рулетиков и пропитывая их.

Восхитительные коричные булочки-синнабоны готовы!

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