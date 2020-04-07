Ароматные синнабоны: легкий рецепт волшебных булочек с корицей и сливочным кремом

За окном бушует весна, цветут абрикосы, а строгие правила карантина вынуждают сидеть дома, смотреть сериалы и готовить самостоятельно? Для того, чтоб поднять себе настроение, достаточно просто вдохнуть немного волшебного запаха корицы и домашней выпечки, а точнее - можно испечь совершенно воздушные и ароматные синнабоны - классические булочки с корицей и сливочным кремом. А рецептом поделяться Українські Новини. Синнабон выглядит как высокий, пышный рулетик из воздушного дрожжевого теста, с глазурью из сливочного сыра. А секрет у него простой - в долгой "расстойке" теста. Синнабоны. Фото: chudo-povar.com Ингридиенты: 550 грамм пшеничная мука 2 штук яйцо 200 мл молоко 1 ч. л. дрожжи 75 грамм сахар 75 грамм сливочное масло 1 ч. л. ванильный сахар 130 грамм сахар 3 ст. л. корица 100 грамм сливочный сыр 120 грамм сахарная пудра Приготовление: В 200 мл теплого молока добавляем 1 ст.ложку сахара-тщательно размешиваем. Дрожжи поднялись,задышали-отправляем их в масляно-сахарную смесь-размешиваем. Добавляем дрожжи и оставляем на 10 минут,пока дрожжи начнут работать. Пока дрожжи "работают" с молоком и сахаром, 75 гр.. размягченного сливочного масла взбиваем с 75 гр.сахара. Туда же добавляем яйца,не переставая сбивать. Дрожжи поднялись,задышали-отправляем их в масляно-сахарную смесь-размешиваем. Добавляем муку последовательно и замешиваем мягкое тесто. Если тесто липнет, можно добавить 50гр.муки, чтобы собрать комок. Вымешиваем тесто около 10 минут и отправляем на час, для поднятия. Тесто должно увеличится в два раза. Для начинки берем 130гр сахарной пудры и 15 гр корицы и тщательно размешиваем. После первой "расстойки" теста, выкладываем его на стол и раскатываем - толщиной примерно 6-8 мм. И оставляем минут на 20 - для следующей "расстойки". После нее - смазываем тесто сливочным маслом и густо обсыпаем начинкой. Аккуратно собираем в плотный рулет, и режем на небольшие рулетики острым ножом. Аккуратно выкладываем на противень.Даем мини-рулетикам отдохнуть в течение часа в теплом месте За это время тесто расстоится и заготовки округлятся Затем отправляем в,заранее разогретую духовку до 180 градусов на 25минут. Готовим помадку-40гр распущенного мягкого сливочного масла сбиваем со 100 гр сливочного сыра и добавляем 150 гр. сахарной пудры Синнабоны. Фото: chudo-povar.com В горячем состоянии промазываем синнабоны нежнейшей ароматной карамельной помадкой. За счет тепла помадка начнет таять, стекать, попадая в разрезы рулетиков и пропитывая их. Восхитительные коричные булочки-синнабоны готовы! Ранее Українські Новини рассказывали о том, как приготовить творожную пасху и соленую пасху с оливками.