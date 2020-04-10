В Киеве в ближайшие часы усилится ветер до 1 уровня опасности

В пятницу, 10 апреля, вечером в Киеве существенно усилится ветер, прогнозируют синоптики. Об этом сообщается на сайте ГСЧС. "По данным Укргидрометцентра, по Киеву в ближайший час и до конца суток 10 апреля порывы ветра 15-18 м \/ с (І уровень опасности)", - говорится в сообщении. Как сообщали Українські Новини, синоптик рассказала о погоде на неделю, по прогнозу майское тепло сменится сильными дождями. Тем временем Киев догнал по климату Херсон и Николаев, погода стала на 400 км южнее. Также народный синоптик дал прогноз для Украины на весь 2020. Также, согласно прогнозу, следующие пять лет с 2020 по 2024 года будут самыми жаркими на планете за все время метеорологических наблюдений. Тем временем, синоптики дали устрашающий долгосрочный прогноз на ближайшие годы, в частности, прогнозируют резкое увеличение числа природных катаклизмов в Украине. Также, согласно прогнозу, следующие пять лет с 2020 по 2024 года будут самыми жаркими на планете за все время метеорологических наблюдений.