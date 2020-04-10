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10 апреля 2020, пятница, 16:53 866
Общество 2020-04-10T16:53:26+03:00
Українські Новини
В Киеве в ближайшие часы усилится ветер до 1 уровня опасности

В Киеве в ближайшие часы усилится ветер до 1 уровня опасности

Ольга Фандорина
Ветер, Штормовое предупреждение, Штормовой ветер, Усиление ветра
Ураган, ветер. Фото: Gismeteo
Ураган, ветер. Фото: Gismeteo

В пятницу, 10 апреля, вечером в Киеве существенно усилится ветер, прогнозируют синоптики. Об этом сообщается на сайте ГСЧС.

"По данным Укргидрометцентра, по Киеву в ближайший час и до конца суток 10 апреля порывы ветра 15-18 м / с (І уровень опасности)", - говорится в сообщении.

Как сообщали Українські Новини, синоптик рассказала о погоде на неделю, по прогнозу майское тепло сменится сильными дождями.

Тем временем Киев догнал по климату Херсон и Николаев, погода стала на 400 км южнее.

Также народный синоптик дал прогноз для Украины на весь 2020.

Также, согласно прогнозу, следующие пять лет с 2020 по 2024 года будут самыми жаркими на планете за все время метеорологических наблюдений.

Тем временем, синоптики дали устрашающий долгосрочный прогноз на ближайшие годы, в частности, прогнозируют резкое увеличение числа природных катаклизмов в Украине. 

Также, согласно прогнозу, следующие пять лет с 2020 по 2024 года будут самыми жаркими на планете за все время метеорологических наблюдений.

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