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10 апреля 2020, пятница, 15:26 852
Транспорт 2020-04-10T15:28:06+03:00
Українські Новини
Сегодня авиакомпания ОАЭ намерена выполнить рейс из Абу-Даби в Киев

Сегодня авиакомпания ОАЭ намерена выполнить рейс из Абу-Даби в Киев

Таня Войтюк
Самолет, Абу-Даби, обсервация, карантин в Украине, Etihad Airways
Самолет.Фото: pixabay
Самолет.Фото: pixabay

В то время как в апреле еще 15 тыс. украинцев планируют вернуться в Украину из-за границы, национальная авиакомпания ОАЭ Etihad Airways намерена выполнить рейс из Абу-Даби в международный аэропорт "Борисполь" (Киевская область) 10 апреля.

Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло аэропорта, передают Українськi Новини.

Согласно ему, в 18:59 ожидается прилет рейса EY 9914 "Абу-Даби - Киев" от Etihad Airways. Вылет из ОАЭ запланирован на 15:10.

Ранее мэр Киева, председатель Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко заявил на брифинге, что 10 апреля в Киев прилетят несколько международных рейсов.

Данные о других рейсов, кроме упомянутого, отсутствуют.

Как сообщали Українськi Новини, Киевская власть разместит 150 жителей столицы, которые в пятницу вернутся авиарейсами из-за границы, на 14-дневную обсервацию, на время которой Кабмин ввел ряд ограничений, а также установил платное питание.

Напомним, Минздрав изменил прогноз пика заболеваемости коронавирусом.

Также в Кабмине рассказали, когда отменят часть ограничений на карантине.

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