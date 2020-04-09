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09 апреля 2020, четверг, 19:59 16
Кабмин 2020-04-09T20:00:50+03:00
Українські Новини
В апреле еще 15 тыс. украинцев планируют вернуться в Украину из-за границы

В апреле еще 15 тыс. украинцев планируют вернуться в Украину из-за границы

Таня Войтюк
Карантин, Минрегион, Владислав Криклий, обсервация
Самолет. Фото: Pixabay
Самолет. Фото: Pixabay

В то время как 174 украинца за границей лечатся от Covid-19, Министерство развития общин и территорий заявляет, что 15 тыс. украинцев, которые находятся за границей, планируют в апреле вернуться в Украину.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства, передают Українськi Новини.

"...около 15 тыс. украинских граждан, которые сейчас находятся за рубежом, планируют в апреле вернуться в Украину", - говорится в нем.

Указано, что по результатам совещания в Минрегионе с участием министра развития общин и территорий Алексея Чернышова, министра инфраструктуры Владислава Криклия, мэра Киева Виталия Кличко, временно исполняющего обязанности председателя Киевской областной государственной администрации Василия Володина, представителей Министерства иностранных дел, Национальной полиции, было решено внести ряд изменений в постановление Кабинета Министров №211, которое регулирует порядок обсервации граждан Украины, которые пересекают государственную границу.

"Мы определили алгоритмы взаимодействия органов власти, кто именно коммуницирует с гражданами, перевозчиками...", - отметил Криклий.

Согласно сообщению, поскольку возвращение из стран, которые не граничат с территорией Украины, запрещено транзитом, рассматривается авиационный путь.

Участники обсудили различные варианты алгоритма действий, локаций для обсервации, сроки осуществления авиарейсов в Украине и договорились о детальной проработке каждого аспекта обсервации, подписании определенных документов, чтобы граждане были своевременно проинформированы и не было недоразумений.

Стороны договорились до 11 апреля доработать механизм работы между всеми участниками, после чего начнется продажа авиабилетов для граждан.

Как сообщали Українськi Новини, украинцы обязаны проходить обсервацию после возвращения в Украину.

Тем временем в Киевской ОГА допустили продление карантина до осени.

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