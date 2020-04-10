Фигурантов записей с участием брата Ермака допросили

Национальное антикоррупционное бюро допросило Дмитрия Штанько, записавшего резонансное видео с участием брата главы Офиса Президента Андрея Ермака Дениса, а также еще одного фигуранта записей.

Об этом Українським Новинам сообщил источник в правоохранительных органах.



"Их допросили", - сказал он.



По словам собеседника агентства, допрос состоялся в НАБУ 5 апреля. Они были допрошены в качестве свидетелей.



Какие показания они дали источник не сообщил, поскольку показания - тайна досудебного расследования.



Как сообщали Українськi Новини, брат руководителя Офиса Президента Андрея Ермак Денис заявляет, что в видеозаписи, опубликованной депутатом Верховной Рады от фракции "Слуга народа" Гео Леросом, слова вырваны из контекста.



31 марта Андрей Ермак обвинил Лероса в продвижении обманным путем чиновника Киевской городской государственной администрации времен Президентства Петра Порошенко на должность заместителя министра.



Ранее Лерос направил обращение директору Национального антикоррупционного бюро Артему Сытнику с просьбой проверить и дать оценку информации, которая содержится в видеозаписях, где человек, похожий на брата главы Офиса Президента Андрея Ермака Дениса, обсуждает вопросы назначения неких лиц на государственные должности.