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10 апреля 2020, пятница, 14:46 1937
Силовые структуры 2020-04-10T16:45:03+03:00
Українські Новини
Фигурантов записей с участием брата Ермака допросили

Фигурантов записей с участием брата Ермака допросили

Валерия Драгомирова
Допрос, НАБУ, Андрей Ермак, Денис Ермак
Денис Ермак. Фото: Радио Свобода
Денис Ермак. Фото: Радио Свобода

Национальное антикоррупционное бюро допросило Дмитрия Штанько, записавшего резонансное видео с участием брата главы Офиса Президента Андрея Ермака Дениса, а также еще одного фигуранта записей.

Об этом Українським Новинам сообщил источник в правоохранительных органах.

"Их допросили", - сказал он.

По словам собеседника агентства, допрос состоялся в НАБУ 5 апреля. Они были допрошены в качестве свидетелей.

Какие показания они дали источник не сообщил, поскольку показания - тайна досудебного расследования.

Как сообщали Українськi Новини, брат руководителя Офиса Президента Андрея Ермак Денис заявляет, что в видеозаписи, опубликованной депутатом Верховной Рады от фракции "Слуга народа" Гео Леросом, слова вырваны из контекста.

31 марта Андрей Ермак обвинил Лероса в продвижении обманным путем чиновника Киевской городской государственной администрации времен Президентства Петра Порошенко на должность заместителя министра.

Ранее Лерос направил обращение директору Национального антикоррупционного бюро Артему Сытнику с просьбой проверить и дать оценку информации, которая содержится в видеозаписях, где человек, похожий на брата главы Офиса Президента Андрея Ермака Дениса, обсуждает вопросы назначения неких лиц на государственные должности.

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