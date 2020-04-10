Нацполіція відзвітувала про істотне скорочення вбивств і пограбувань

Національна поліція констатує скорочення кількості умисних вбивств на 14% у березні поточного року порівняно з березнем 2019 року чкркз карантин в той час, як в Україні почали діяти нові посилені правила.

Про це Українським Новинам повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

За інформацією Нацполіції, в березні поточного року зафіксовано 124 умисних вбивств, а в минулому році за аналогічний період було зафіксовано 145.

При цьому кількість тяжких тілесних ушкоджень зросла на 6%, зі 142 до 150.

Розбої та пограбування скоротилися на 31%, крадіжки на 27%.

Кількість ДТП з летальним результатом скоротилося на 10%.

При цьому адміністративні правопорушення зросли на 14%.

Кількість ДТП та крадіжки авто

Кількість вбивств і тяжких тілесних ушкоджень

Правопорушення

Як повідомляли Українські Новини, Національна поліція відзначала скорочення кількості злочинів в Україні у період карантину на 5 тис. з 17 по 24 березня порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Тим часом, Кабінет Міністрів попередньо пропонує Верховній Раді збільшити фінансування Міністерства внутрішніх справ на 9,1 млрд гривень до 92,9 млрд гривень.