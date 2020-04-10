Кличко рассказал, почему киевлян массово не тестируют на коронавирус

В то время, как в Киеве количество зафиксированных случаев заражения коронавирусом выросло до 348, киевлян массово не тестируют на COVID-19/ По мнению врачей, делать массовое тестирование всех жителей города нецелесообразно и его практически невозможно организовать. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко на брифинге

"Ни одна страна в мире не обеспечивает массовое скрининговое тестирование всех граждан. Это подтверждают и специалисты Всемирной организации здравоохранения и китайские врачи, с которыми мы тоже консультируемся. Купить тест на коронавирус, и сделать его самостоятельно - невозможно. Экспресс-тесты делают только врачи в медучреждениях столицы. Пациенту с симптомами заболевания медики должны сделать сначала экспресс-тест на коронавирус. Если тест положительный, врачи берут образец для ПЦР-теста. То есть, уже для лабораторного исследования. Чтобы подтвердить или опровергнуть диагноз", - сказал мэр Кличко.

Мэр Киева также добавил, что в медучреждениях столицы на сегодняшний день есть 13000 экспресс-тестов, с помощью которых устанавливают предварительный диагноз. А ПЦР-тестов в больницах столицы и лабораторном центре уже сделано более 3,5 тысячи.

По тестов ПЦР украинского производства, мэр столицы отметил, что в Украине их пока нет, но первая партия ожидается уже на следующей неделе.

Как сообщали Українські Новини, Кличко рассказал, что делать киевлянам с симптомами коронавируса, которым отказали в тестировании.

Также мэр Киева разъяснил, могут ли киевляне самостоятельно сделать тест на коронавирус.