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10 квітня 2020, пʼятниця, 11:45 13
Суспільство 2020-04-10T12:45:03+03:00
Українські Новини
МОЗ розповів, чи можуть аптеки продавати експрес-тести на коронавірус

МОЗ розповів, чи можуть аптеки продавати експрес-тести на коронавірус

Елена Новикова
Коронавірус, коронавірус в Україні, Експрес-тест, тести на коронавірус, ПЛР-тести
Тести на коронавірус. Фото: Христина Процак/tvoemisto.tv
Тести на коронавірус. Фото: Христина Процак/tvoemisto.tv

Міністерство охорони здоров'я заявляє, що аптеки можуть продавати експрес-тести на коронавірус, яким в Україні заразилися 2 203 людини.

Про це повідомив на брифінгу заступник міністра охорони здоров'я - головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, передають Українські Новини.

"Аптеки можуть закуповувати експрес-системи. Приватні лабораторії можуть закуповувати тест-системи, в тому випадку, якщо вони відповідають вимогам біологічної безпеки і мають право працювати з збудником 2-го класу патогенності", - сказав він.

Ляшко нагадав, що про всі результати досліджень треба звітувати Центр громадського здоров'я.

"Аптеки можуть продавати експрес-тести, і це питання суб'єкта господарювання, який володіє аптекою", - підкреслив заступник міністра.

При цьому для остаточного діагностування коронавірусної інфекції застосовується метод полімеразної ланцюгової реакції.

Як повідомляли Українські Новини, кому і коли потрібно робити експрес-тести на коронавірус.

Також у Кіровоградській області жінка з коронавірусом померла через сім хвилин після госпіталізації.

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