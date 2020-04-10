МОЗ розповів, чи можуть аптеки продавати експрес-тести на коронавірус

Міністерство охорони здоров'я заявляє, що аптеки можуть продавати експрес-тести на коронавірус, яким в Україні заразилися 2 203 людини.

Про це повідомив на брифінгу заступник міністра охорони здоров'я - головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, передають Українські Новини.

"Аптеки можуть закуповувати експрес-системи. Приватні лабораторії можуть закуповувати тест-системи, в тому випадку, якщо вони відповідають вимогам біологічної безпеки і мають право працювати з збудником 2-го класу патогенності", - сказав він.

Ляшко нагадав, що про всі результати досліджень треба звітувати Центр громадського здоров'я.

"Аптеки можуть продавати експрес-тести, і це питання суб'єкта господарювання, який володіє аптекою", - підкреслив заступник міністра.

При цьому для остаточного діагностування коронавірусної інфекції застосовується метод полімеразної ланцюгової реакції.

Як повідомляли Українські Новини, кому і коли потрібно робити експрес-тести на коронавірус.

Також у Кіровоградській області жінка з коронавірусом померла через сім хвилин після госпіталізації.