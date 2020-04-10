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10 апреля 2020, пятница, 10:57 127
Экономика 2020-04-10T10:57:24+03:00
Українські Новини
Рубль перед выходными "замер". Курс российской нацвалюты на 10 апреля

Рубль перед выходными "замер". Курс российской нацвалюты на 10 апреля

Анна Рудык
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Рубль. Фото: pixabay
Рубль. Фото: pixabay

В то время, как доллар и евро снова начали падать, в пятницу, 10 апреля, средний курс покупки наличного рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля в четверг, 9 апреля, повысился на 1 копейку до 3,13 гривен за 10 рублей.

Об этом докладывает BIN.ua.  

Тем временем средний курс продажи в пятницу не изменился и составляет 3,71 гривен за 10 рублей.

Курс рубля в обменниках Киева по состоянию на 10 апреля:

10 российских рублей  
Продажа Покупка Продажа
29,9640 3,13 3,71
30,3000 3,50 3,90
29,5500 2,30 3,56

Как сообщали Українські Новини, в пятницу курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 9 апреля на 7,43 коп. до 27,5457 UAH/USD, курс покупки – понизился на 5,43 коп. до 27,0570 UAH/USD.

Также  курс гривны на межбанковском валютном рынке в четверг укрепился на 11 коп. до 27,25 UAH/USD.

Ранее аналитики спрогнозировали, что будет дальше происходить на валютном рынке Украины, в также о том, стоит ли сейчас покупать доллары. 

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