Рубль перед выходными "замер". Курс российской нацвалюты на 10 апреля

В то время, как доллар и евро снова начали падать, в пятницу, 10 апреля, средний курс покупки наличного рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля в четверг, 9 апреля, повысился на 1 копейку до 3,13 гривен за 10 рублей.

Об этом докладывает BIN.ua.

Тем временем средний курс продажи в пятницу не изменился и составляет 3,71 гривен за 10 рублей.

Курс рубля в обменниках Киева по состоянию на 10 апреля:

10 российских рублей Продажа Покупка Продажа 29,9640 3,13 3,71 30,3000 3,50 3,90 29,5500 2,30 3,56

Как сообщали Українські Новини, в пятницу курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 9 апреля на 7,43 коп. до 27,5457 UAH/USD, курс покупки – понизился на 5,43 коп. до 27,0570 UAH/USD.

Также курс гривны на межбанковском валютном рынке в четверг укрепился на 11 коп. до 27,25 UAH/USD.

Ранее аналитики спрогнозировали, что будет дальше происходить на валютном рынке Украины, в также о том, стоит ли сейчас покупать доллары.