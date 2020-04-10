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10 квітня 2020, пʼятниця, 10:57 9
Економіка 2020-04-10T12:45:03+03:00
Українські Новини
Рубль перед вихідними "завмер". Курс російської нацвалюти на 10 квітня

Рубль перед вихідними "завмер". Курс російської нацвалюти на 10 квітня

Анна Рудык
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Рубль. Фото: pixabay
Рубль. Фото: pixabay

В той час, як долар і євро знову почали падати, в п'ятницю, 10 квітня, середній курс купівлі готівкового рубля в обмінних пунктах київських банків порівняно з курсом рубля в четвер, 9 квітня, підвищився на 1 копійку до 3,13 грн за 10 рублів.

Про це доповідає BIN.ua.

Тим часом, середній курс продажу в п'ятницю не змінився і становить 3,71 гривень за 10 рублів.

Курс рубля в обмінниках Києва станом на 10 квітня:

10 російських рублів  
Продаж Купівля Продаж
29,9640 3,13 3,71
30,3000 3,50 3,90
29,5500 2,30 3,56

Як повідомляли Українські Новини, у п'ятницю курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився порівняно з 9 квітня на 7,43 коп. до 27,5457 UAH/USD, курс купівлі знизився на 5,43 коп. до 27,0570 UAH/USD.

Також курс гривні на міжбанківському валютному ринку в четвер зміцнився на 11 коп. до 27,25 UAH/USD.

Раніше аналітики спрогнозували, що буде далі відбуватися на валютному ринку України, в також про те, чи варто зараз купувати долари.

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