Рубль перед вихідними "завмер". Курс російської нацвалюти на 10 квітня

В той час, як долар і євро знову почали падати, в п'ятницю, 10 квітня, середній курс купівлі готівкового рубля в обмінних пунктах київських банків порівняно з курсом рубля в четвер, 9 квітня, підвищився на 1 копійку до 3,13 грн за 10 рублів.

Про це доповідає BIN.ua.

Тим часом, середній курс продажу в п'ятницю не змінився і становить 3,71 гривень за 10 рублів.

Курс рубля в обмінниках Києва станом на 10 квітня:

10 російських рублів Продаж Купівля Продаж 29,9640 3,13 3,71 30,3000 3,50 3,90 29,5500 2,30 3,56

Як повідомляли Українські Новини, у п'ятницю курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився порівняно з 9 квітня на 7,43 коп. до 27,5457 UAH/USD, курс купівлі знизився на 5,43 коп. до 27,0570 UAH/USD.

Також курс гривні на міжбанківському валютному ринку в четвер зміцнився на 11 коп. до 27,25 UAH/USD.

Раніше аналітики спрогнозували, що буде далі відбуватися на валютному ринку України, в також про те, чи варто зараз купувати долари.