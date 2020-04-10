Более 43% финкомпаний снизили зарплаты во время карантина, - опрос

70% финансовых компаний не сокращали персонал во время карантина, который продлили до 24 апреля.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Ассоциации финансовых институций, передают Українські Новини.

Ассоциация провела опрос среди финансовых компаний-членов ассоциации о том, как изменилась их деятельность при карантине.

Опрос проводился с 31 марта по 9 апреля этого года включительно.

В нем приняли участие 60 респондентов, среди которых компании, которые занимаются кредитованием, онлайн кредитованием, факторингом, денежными переводами и управляющие фондов финансирования строительства (ФФС).

По результатам опроса, в полном объеме работают менее 10% компаний.

Почти 70% опрошенных компаний не сокращали персонал, однако почти одинаковые результаты компаний по уровню заработной платы (43,5% оставили в полном объеме, 43,5% - снизили).

47,8% компаний работают полностью дистанционно, 43,5% - частично дистанционно.

При этом у 43,5% компаний доходы сократились до 30%, у 21,7% - доходы сократились на 30-50%.

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