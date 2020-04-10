Більш як 43% фінкомпаній знизили зарплати під час карантину, - опитування

70% фінансових компаній не скорочували персонал під час карантину, який продовжили до 24 квітня.

Про це свідчать результати опитування Асоціації фінансових інституцій, передають Українські Новини.

Асоціація провела опитування серед фінансових компаній-членів асоціації про те, як змінилася їх діяльність при карантині.

Опитування проводилося з 31 березня по 9 квітня цього року включно.

У ньому взяли участь 60 респондентів, серед яких компанії, які займаються кредитуванням, онлайн кредитуванням, факторингом, грошовими переказами і керуючі фондів фінансування будівництва (ФФБ).

За результатами опитування, в повному обсязі працюють менше ніж 10% компаній.

Майже 70% опитаних компаній не скорочували персонал, проте майже однакові результати компаній за рівнем заробітної плати (43,5% залишили в повному обсязі, 43,5% - знизили).

47,8% компаній працюють повністю дистанційно, 43,5% - частково дистанційно.

При цьому у 43,5% компаній доходи скоротилися до 30%, у 21,7% - доходи скоротилися на 30-50%.

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