Обострение на Донбассе: погиб военный, еще двое ранены

Боевики 21 раз обстреляли позиции подразделений операции Объединенных сил (ООС) 9 апреля, 1 украинский военнослужащий погиб, 2 получили ранения.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС, передают Українськi Новини.

"9 апреля вооруженные формирования Российской Федерации осуществили 21 обстрел позиций Объединенных сил, девять из которых - с применением минометов 120-го и 82-го калибра, которые по "минским договоренностям" должны находиться в районах отвода. Оккупанты также открывали огонь по нашим опорным пунктам из противотанкового ракетного комплекса, вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - сказано в нем.

Отмечается, что с целью прекращения враждебных провокаций и стабилизации ситуации воины ООС активно применяли дежурные огневые средства.

Украинские защитники заставили противника восстановить режим "тишины" на всех участках линии соприкосновения.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики 11 раз обстреляли позиции украинских военных вблизи Павлополя, Водяного, Красногоровки, Новомихайловки, Авдеевки, Пищевика, Старогнатовки и Богдановки.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вооруженные формирования боевиков 10 раз нарушили установленный режим "тишины" возле Орехово, Новгородского,Хутора Вольный, Новолуганского, Новоалександровки, Попасной и Крымского.

Вследствие вражеских обстрелов погиб 1 украинский военнослужащий, двое защитников получили ранения.

По предварительным данным разведки Объединенных сил, 9 апреля один боевик был убит, еще один - ранен.

С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации дважды обстреляли позиции ООС, которые выполняют задачи в составе оперативно-тактической группировки "Север".

Стреляли в районе Новозвановки и Новоалександровки.

За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет.

Случаев заболевания коронавирусом среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

Как сообщали Українськi Новини, 9 апреля на Донбассе боевики обстреляли жилой дом в Хуторе Вольном.

Также вооруженные формирования Российской Федерации, совершили восемь обстрелов. Ранение получил один украинский военный.