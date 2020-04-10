УГКЦ звільнила віруючих від обов'язку сповідатися і причаститися на Великдень

Українська греко-католицька церква, у зв'язку з карантином, звільнила віруючих від обов'язку сповідатися і причаститися на Великдень, а також закликає не приносити великодні кошики на освячення.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби УГКЦ, передають Українські Новини.

"Коли віруючі просять священика святого причастя, він не має права відмовити. Але я прошу вас: не наполягайте", - сказав глава УГКЦ Святослав.

За його словами, УГКЦ вводить особливі дозволи, диспензи, тобто звільнення від регламентованих церквою обов'язків.

"Перше - це звільнення від церковної заповіді, яка нам говорить кожної неділі і кожного свята брати участь у богослужінні в храмі. У зв'язку з цими надзвичайними обставинами, церква знімає цей обов'язок і закликає вас залишатися вдома", - додав Святослав.

Згідно з повідомленням, церква проголосила звільнення від обов'язку прийти на сповідь і причастя під час Пасхи.

УГКЦ дає можливість зробити сповідь і причастя протягом місяця після закінчення карантину.

"У вербну неділю ми благословляємо лозу, у Великодню неділю благословляємо наші великодні кошики. Цього року, враховуючи такі надзвичайні обставини, ми просимо максимально не приносити їх на освячення до храму. Ви зможете освятити і лозу і великодні кошики у ваших будинках з допомогою онлайн-трансляцій", - додав Святослав.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський обговорив з Кабінетом Міністрів питання проведення великодніх свят у безпечному форматі.

Тим часом, Священний Синод Православної церкви України на поточному тижні, але не пізніше 11 квітня має намір визначити, як будуть здійснюватися богослужіння у Вербну неділю (12 квітня) і на Великдень (19 квітня).