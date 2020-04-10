Якби статистика брехала – лікарні були б завалені тілами загиблих від вірусу, - Аваков

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, який передбачає закінчення карантину в травні, прокоментував побоювання українців щодо неправдивої статистики захворюваності в Україні на коронавірус. Про це він написав у своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Якби статистика брехала, якби влада брехала вам – лікарні були б завалені тілами загиблих від вірусу – це все бачили... У нас вільна преса і вільні люди – тут брехати не можна таке не приховаєш", - написав Аваков.

Він зазначив, що кількість тестувань на вірус нарощується, у країні вже практично немає дефіциту тестів.

Аваков підкреслив, що всі пацієнти з синдромами пневмонії вже перевіряються плр-тестами, щодо кожного тесту медики приймають рішення, Моз і МВС проводять короткий епідемічне розслідування, інформують, перевіряють людей у зоні ризику – спрямовуючи їх на самоізоляцію, або обсервацію лікування.

На думку міністра поточна картина і динаміка розвитку епідемії об'єктивна.

Аваков написав, що епідемія в Україні ще не на піку, але він висловив надію на те, що Україна обійдеться без виражених піків.

Як повідомляли Українські Новини, в Чернівецькій області вводять особливий режим: 76 нових заражень коронавірусом за добу.

Також, станом на ранок 9 квітня в Україні підтверджені 1892 випадки захворювання COVID-19 протягом 8 квітня підтверджено 224 нових випадки. В результаті ускладнень, викликаних хворобою, померли 57 осіб. Чернівецька область лідирує - 302 випадки.