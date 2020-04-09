В Чернобыльской зоне уровень радиации пришел в норму

Лесной пожар в Чернобыльской зоне отчуждения продолжается с 4 апреля, но радиационный фон не превышает допустимую норму. Об этом сообщили в пресс-службе Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения.

На данный момент пожар тушат вблизи села Чистогаливка на территории Корогодского лесничества, где наблюдается тление лесной подстилки отдельными очагами на площади около 20 га.

Также наблюдается тление травяного настила и кустарников на территории Денисовецкого лесничества в пойме реки Грезля. Травяной настил тлеет и на территории Котовского лесничества между пгт Полесское, селом Тарасы и селом Владимировка.

В Госагентстве отметили, что распространения пожара нет, а радиационный фон в зоне отчуждения находится в пределах нормы.

Уровни мощности эквивалентной дозы гамма-излучения в районе пожара существенно не изменились, колебания текущих значений находятся в привычных для каждого пункта пределах.

Как сообщали Українські Новини, полиция открыла уголовное дело из-за пожара в Чернобыльской зоне. Также правоохранители нашли поджигателя травы, устроившего пожар в Чернобыльской зоне.